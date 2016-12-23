Osmanlı Ocakları Kurucu Başkanı Kadir Canpolat, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Osmanlı Ocakları'ndan yapılan açıklamaya göre Canpolat, ‘’Devlet içine sızmış, şanlı polis teşkilatımızın bir üyesi olan ama devletimizin ona sağladığı silahla Türk - Rus ilişkilerinin geliştirilmesi için çok çaba harcayan ve tüm bürokrasi tarafından sevilen bir diplomat olan Karlov’u katleden ve maşa olarak kullanılan Mevlüt Mert Altıntaş gibiler ve üyesi bulunduğu FETÖ terör örgütü, Türkiye ve Rusya arasında gelişen dostane ilişkileri bozamayacaktır” dedi.

Uçak kriziyle ortamı gerginleştiren FETÖ’ nün bu kez amacına ulaşamadığını belirten Canpolat, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arasını açamamıştır. Türkler ve Ruslar’ın yenidünya konjonktüründe dünyayı barışa taşıyacağına, savaşların ve kanın bitirileceğine inanıyorum. Bölgesinin en büyük iki gücü olan Türkiye ve Rusya’nın; birbirlerine daha fazla yaklaştığı, ekonomiden enerjiye, turizmden tarıma birçok konuda ortak çalışma içerisinde olduğu, yanı başımızda olan Suriye sorunu ile ilgili çözüm yollarının arandığı bir dönemde bu suikastın gerçekleştirilmiş olması tesadüf değil, planlı ve programlı bir suikastir. 15 Temmuz’da hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ terör örgütünün kalıntıları tarafından işlenen bu vahşet, Türkiye - Rusya ilişkilerine zarar vermek için gerçekleştirilmiştir. Bu olayı, ‘ilişkilerimizi bozmak için çok büyük bir provokasyon’ olarak tanımlayan hem Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hem de Sayın Putin’in bu doğrultuda yaptığı sağduyulu açıklamalarından dolayı da kutluyorum’’ diye konuştu.

"FETÖ artık DAEŞ çizgisinde hareket etmektedir’’

Canpolat, Rus elçi Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın cinayet sırasında kullandığı ifadeler jest ve mimiklerle hem ülkeyi hem de İslami dünya kamuoyu nezdinde kötü göstermeye çalıştığını belirtti. Canpolat, “Ezberden konuştuğu ve çok kötü Arapçasıyla, “Biz Hz. Muhammed’e cihat edeceğimize dair biat etmiş kişileriz” gibi İslam Terminolojisine ait ifadeler kullanarak tekbir getirmesi FETÖ’nün DAEŞ çizgisinde hareket ettiğinin de göstergesidir. DAEŞ bölgemize ve dinimize ne kadar zarar veriyorsa artık FETÖ’de hem dinimize hem de dünya bürokrasisine daha fazla zarar vermektedir” açıklamalarında bulundu.

"FETÖ terör örgütünün hain mensupları bir an önce devlet organlarından uzaklaştırılmalıdır’’

Canpolat sözlerini şöyle noktaladı: “Herkes bilmelidir ki; devletimiz bu cinayetin sorumlularını ve arkasındaki güçleri bularak adalete teslim edecektir. Devletimiz hiç olmadığı kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir güç elde etmiştir. Bu ülkemizin gücü Erdoğan’ın liderliğinden gelmektedir. Bunun devam etmesi için bu yüzden başkanlık sistemi elzem bir hal almıştır. Kamuya sızmış tüm hain ihanet şebekeleri tespit edilmeli bu olayların bir daha yaşanmaması için FETÖ’cü ve bölücü terör örgütleri devletimizin kolluk kuvvetlerinden uzaklaştırılmalıdır. İki ülkenin arasını açmak ve ilişkilerimizin daha fazla gelişmesini önlemek adına yapılan bu cinayet ilişkilerimize hiç bir zarar veremeyecektir. Osmanlı Ocakları olarak, bu elim cinayetin arkasında olanları nefretle kınıyor, başta Karlov’un ailesi olmak üzere bütün Rus halkına baş sağlığı dileyerek acılarını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum”.