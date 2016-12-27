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Canpolat: "Şekerle şerbetle uğraşarak, kültürle alay edilerek siyaset yapılıyor"

Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat: "Şekerle şerbetle uğraşarak, kültürle alay edilerek siyaset yapılıyor" diyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı Devleti'ni küçümseyen açıklamalarını kınadı.

Canpolat: &quot;Şekerle şerbetle uğraşarak, kültürle alay edilerek siyaset yapılıyor&quot;

27 Aralık 2016 15:06

Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uşak'ta yaptığı konuşmada Osmanlı ile övünenlerle alay edip küçümsediğini iddia ettiği Kılıçdaroğlu’nun "Koca Osmanlı diyorlar. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı" sözünü hatırlatarak “Üç kıtada hüküm sürmüş dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük devlete iftira atıyor olmasını kınıyoruz” dedi.
Kılıçdaroğlu'nun siyaset bilmediğini bildiklerini ama tarih bilmediğini de öğrenmiş olduklarını söyleyen Canpolat, “Osmanlı’da şeker 1382 yılında üretildi. Sayın Kılıçdaroğlu, bütün dünya tarafından Türk lokum olarak bilinen lokum, 15. yüzyıldan beri Anadolu'da yapılmaktadır. Sizce, Osmanlı şeker üretmeden suni tatlandırıcı üretmiş olabilir mi” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından CHP’li kardeşlerimiz de rahatsız”

Türkiye’nin ciddi bir gündemi olduğunu Kılıçdaroğlu’nun da bu gündeme yönelmesi gerektiğini belirten Canpolat, ana muhalefetin görevinin Türk devletlerini aşağılamak olmadığını savundu. Tarihi ayrıştırmanın kimseye fayda sağlamayacağını ifade eden Canpolat, Osmanlı da bizim Cumhuriyet de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir Osmanlı paşasıydı ve Osmanlı'nın varisi olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Osmanlı'nın borçlarını ödedi. Osmanlı Ocakları çatısı altında ve CHP içerisinde bulunan CHP'li kardeşlerimiz de Kılıçdaroğlu'nun bu tip açıklamalarından çok rahatsız oluyorlar” dedi.

Canpolat, “Sayın Kılıçdaroğlu şekerle şerbetle uğraşmayı bıraksın, vatana millete hizmet etmek istiyorsa o sürece konsantre olsun. Ecdadımızla uğraşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Dünyanın hiç bir yerinde kendi değerlerime hakaret eden ve iftira atan bir siyasetçi göremezsiniz. Kemal Bey, Osmanlıyı sevenleri üzmüştür. CHP bu açıklamalarla Osmanlı torunlarından asla oy alamayacağı gibi ciddi oy kayıpları da yaşamaktadır.
Hedefinde "iktidar" olmayı planlayan bir siyasi parti asla Osmanlı ve onun değerleriyle alay etmemelidir. CHP Osmanlıyı seven ona gönül vermiş vatan evlatlarını kaybetmektedir. CHP de akli selim insanların bu tür konuşmalara fırsat vermemesi gerekir. Türk devlerinin hiç birine hakaret etmek Türk siyasetçisine yakışmaz bir tavırdır. Daha sonra bize Erdoğan'da ne bulup sevdiğimizi soruyorlar. Osmanlı Ocakları, Osmanlı'ya hakaret eden CHP'yi mi destekleyecek? Tabi ki, Osmanlı'ya derin muhabbet duyan liderleri sevecek. Bu açıklamalarından dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
 


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