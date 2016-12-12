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Canpolat: 'Terörü hep beraber bu ülkenin gündeminden çıkarmalıyız'

Osmanlı Ocakları Kurucu Başkanı Kadir Canpolat, Bitlis Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı açılışında teröre karşı çözüm yolları aranırken Osmanlı ruhunun hem bölgede hem ülke hem de tüm dünyada yaşanması gerektiğini söyledi.

Canpolat: Terörü hep beraber bu ülkenin gündeminden çıkarmalıyız

12 Aralık 2016 15:11

Osmanlı Ocakları, Bitlis il ve ilçe teşkilatları düzenlenen törenle açıldı. Yapılan açıklamaya göre; Bitlis Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışa, Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkan Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları bölge, il ve ilçe başkanları ve Bitlislilerin katıldı. Canpolat, Osmanlı Ocakları'nın Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesine özel önem verdiğini ve bu bölgelerde teşkilatlanmaya hızla devam edeceklerini belirterek, başkanlık sistemi, Halep'teki insanlık dramı, 15 Temmuz saldırılarının ekonomik yansımaları ve terör konusunda açıklama yaptı.
"Firavun'un okları Musa'yı göstermektedir"
Osmanlı Ocakları Kurucu Başkanı Kadir Canpolat, "Bizler, Türkü, Kürdü, Arabıyla bu coğrafyanın yüzyıllardan beri asli unsurlarıyız. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. Ecdadımız, bu birlik ruhunu koruyarak, farklı etnik ve dini guruplara bir arada yaşama zemini oluşturmuştur. Ama maalesef bugün, o zemini ayaklarımızın altından çekmek isteyen bir çok kuvvet hem içeride hem de dışarıda devletimizle mücadele ediyor. Bütün düşmanlar; PKK, PYG, YPG, FETO, DEAŞ'ıyla, bir araya gelmiş, devletimizi ve milletimizi hedef alan terör eylemleri gerçekleştirmektedirler. Yani 'Firavun'un okları Musa'yı göstermektedir'. Bu firavunlara en büyük cevabı ise Osmanlı ruhunu tüm dünyada yaşatarak vereceğiz. Terörün panzehiri Osmanlı ruhudur" dedi.
Düzenlenen tören açılış kurdelesi kesilmesi ve istişare yemeğiyle tamamlandı. Ayrıca, yemekte, bölgede istikrar ve güvenin yeniden kazanılması için çalıştaylar başlatılması kararı alındığı bildirildi. 


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