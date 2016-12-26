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Canpolat'tan 'bomba' açıklaması

Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, önceki gün Zeytinburnu Osmanlı Ocakları ilçe binasının önüne kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 2 adet bomba konulduğunu açıkladı. Canpolat, olayda kimsenin yara almadığını belirtti.

Canpolattan bomba açıklaması

26 Aralık 2016 11:05

Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Zeytinburnu Osmanlı Ocakları ilçe binasının önüne kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 2 adet bomba konulduğunu söyledi. Canpolat, bombaların, güvenlik birimleri tarafından fünye ile patlatıldığını ve olayda kimsenin yara almadığını belirtti. Bombaların konulduğu yer olan Zeytinburnu Osmanlı Ocakları ilçe teşkilatına ziyaret gerçekleştiren ve incelemelerde bulunan Canpolat, “İlk önce, Zeytinburnu ilçe teşkilatımıza ve bu civarda yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu bombayı buraya koyanlar Osmanlı Ocakları'nı yıldıracaklarını zannediyorlar. Bizler kefenimizi giyerek bu yola çıktık, 15 temmuz'da tanklardan korkmayan insanları bomba ile korkutmak istiyorlar. Bize bombayla gelene, biz kalemle, fikirle karşılık vereceğiz. Türkiye'nin en büyük STK'sı olan Osmanlı Ocakları'nın bu şekilde hedefe konulması tesadüf değildir” dedi.

"Osmanlı Ocakları'nın neden hedefte olduğunu çok iyi biliyoruz"
Zeytinburnu ilçe teşkilatının önüne konan bombanın neden oraya konulduğunu da çok iyi bildiklerini söyleyen Canpolat, “Son 15 günde Bitlis, Şırnak, Muş, Ağrı il başkanlıklarımızı açarak Osmanlı medeniyetini yaşayarak ve yaşatarak kardeşlik duygularını yeşertip terörün insan kaynağını kestiğimiz biliniyor. Bu tür çalışmalar yürüteceğimizi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörün panzehirinin Osmanlı Ocakları olması terör örgütlerini harekete geçirdiğini görüyoruz. Terör örgütleri akıllarınca bizim bu çalışmalarımıza karşı bir mesaj vermeye çalışıyorlar’’ diye konuştu.

“Terörist Cemil Bayık alçakça bir algı oluşturmaya çalışıyor”
Canpolat, sözlerine şöyle son verdi: “Bir kaç gün önce PKK terör örgütü dağ kadrosunun sözde temsilcisi Cemil Bayık'ın, 'Rus büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinde Osmanlı Ocakları'nın parmağı olabilir' minvalinde açıklamalar yaparak alçakça bir algı oluşturmaya çalışması da manidardır. Ben, söze bakarım söz mü diye; adama bakarım adam mı diye ondan sonra cevap veririm. O teröriste tek mesajım şudur: İte bak; yattığı yere bak". 

Etiketler: Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir


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