Müebbet hapis ve toplam 78 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, karara tepki gösterdi.

Dalyan Kanalı’nda 14 Haziran 2015'te cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Cansu Kaya’nın ailesi ve avukatlarıyla daha önce 10 kez hakim karşısına çıkan ve de 8’inci duruşmada yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilen 26 yaşındaki Necati Demir ve 18 yaşındaki Mehmet Poyraz Çalhan avukatlarıyla birlikte katıldı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan müzekkerenin okunmasıyla başlayan duruşmada cinayet zanlılarının son savunmaları alındı. Duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından verilen kararı zanlıların yüzüne okudu. Zanlılardan Necati Demir, kasten adam öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cinsel istismardan 27 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 9 yıl olmak üzere toplam 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Olay zamanı 17 yaşında olan zanlı Mehmet Poyraz Çalhan ise cinsel istismardan 12 yıl, kasten adam öldürmeden 24 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan da 6 yıl olmak üzere toplam 42 yıl ağır hapisle cezalandırıldı.

Zanlılar karara tepki gösterdi

Karar duruşmasının ardından tekrar tutuklanan zanlılar Necati Demir ve Mehmet Poyraz Çalhan, polis otosuyla Eşen Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Adliye çıkışında karara tepki gösteren zanlılardan Necati Demir, “Bu için daha Yargıtay aşaması var” derken, Mehmet Poyraz Çalhan da, “Her şeyin bir zamanı var, dostum” diye bağırdı.

İki cinayet zanlısının tekrar tutuklanmasıyla sonuçlanan davanın ardından kadın platformu ve dernekleri üyeleri, Fethiye Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Kadınlar, “İlk defa gerçek adalet yerini buldu” şeklinde tezahüratlar yaparak, karardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Öldürülen Cansu Kaya’nın babası Osman Kaya da, “Hepinize çok teşekkür ederim. İlk günden bu yanan bizi hiç yalnız bırakmadınız. Artık her şey bitti, söylenecek bir şey yok. Şu an kelimelerin bittiği yerdeyiz. Tüm avukatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adaletin yerini bulması için büyük bir mücadele verdiler. Hak ettikleri cezaları aldılar” dedi.

“Başka Cansular ölmesin”

Cansı Kaya’nın ailesinin avukatı İsmail Can Varol ise şöyle konuştu:

“Bizim bir tek isteğimiz vardı; daha önceki duruşmalarda da söylemiştik. Bugün Cansu için adaletin gerçekleştiğini gördük. Bir an olsun bile bizden desteklerini esirgemeyen tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Sevinçliyiz ama içimiz buruk. Zanlılar ne ceza alırsa alsın Cansu’yu geri getiremeyeceğiz. Bundan sonra başka Cansular ölmesin."

Murat Yalçın

MUĞLA