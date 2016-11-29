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Çapa: Karşılaşma beklediğimiz gibi oldu

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 3-0 kaybettikleri Kayserispor kupa maçı sonrası, "Karşılaşma beklediğimiz gibi oldu" dedi.

Çapa: Karşılaşma beklediğimiz gibi oldu

29 Kasım 2016 21:13

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maç beklediğimiz gibi geçti. Maç öncesi beklentilerimiz ile maçtan sonraki beklentilerimiz arasında çok fazla değişiklik olmadı. Cumartesi günü uzun bir otobüs yolculuğu yaptık. Dün tekrar uzun bir otobüs yolculuğu yaptık ve karşılaşmayı oynadık. Cumartesi gününki otobüs yolculuğundan sonra aynı oyuncuları tekrar burada oynatmak bizim adımıza bir riskti. O açıdan grubu ikiye ayırmıştık. Karşılaşma beklediğimiz gibi oldu. İnisiyatifi daha çok rakibe bıraktık" şeklinde konuştu. 

Ali Göç 

Etiketler: Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Kayserispor kupa maçı


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