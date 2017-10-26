Çapanoğlu: 'Eski takımıma karşı mücadele etmek benim için sevinç kaynağı oldu'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, ''Takım olarak herkesin zevk aldığı bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Ligde de attığımız gol sayısı belli. Bugünde seyredenlere zevkli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım iyi mücadele etti. Ellerinden gelen gayreti gösterdi. Bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gidebileceğimizi düşünüyorduk. Ama Kardemir Karabükspor önemli bir takım. Benim için eski takımımla karşılaşmak sevinç kaynağı oldu'' diye konuştu.

Yasin Erdem