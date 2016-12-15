Capital Dergisi tarafından Vodafone’un ana sponsorluğunda düzenlenen “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nın ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 19’uncusu yapılan araştırmada Türkiye’nin en büyük şirketleri Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları olarak sıralandı. Conrad Otel’de düzenlenen ödül töreni iş dünyasının liderlerini bir araya getirdi. Törende, “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması” kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere toplam 8 kategoride 24 ödül verildi. Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar“Onur Ödülü”ne layık görülürken, bu yıl ilk kez verilen “Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü”nü ise Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme DirektörüKerim Tatlıcı aldı.

“Dijitalleşme, kurumların başarısında belirleyici olacak”

Ödül töreninin açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, “Vodafone olarak, Türkiye pazarının geleceğine ve potansiyeline inanıyoruz. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, yatırımlarımızı aynı hız ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Günümüzde dijitalleşme, kurumların başarısında kritik rol oynuyor. Gelecekte bu rolünü daha da artıracak. Biz de yaptığımız her işin merkezine müşterimizi koyuyor ve onların dijitalleşmesini sağlıyoruz. Dijitalleşme Endeksi’ne göre, dijitalleşmedeki her 10 puanlık artış yüzde 1,5’lik ek Faiz ve Vergi Öncesi Kâr marjı anlamına geliyor. Vodafone olarak, Yarına Hazırım Platformu altında kurumların verimliliklerini artırarak değişen iş dünyasında yarına hazır olabilmesine yardımcı olacak yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bugün itibariyle Türkiye’deki 44 bin işletme tarafından doldurulan anket sonucuna göre yüzde 53 olan ulusal dijitalleşme endeksini yüzde 75’e çıkarmak için çalışıyoruz. Bu vesileyle, bu gece ödül alan şirketler başta olmak üzere tüm Capital500 şirketlerini gösterdikleri üstün performansın yanı sıra Türkiye’nin büyümesine sağladıkları katkıdan dolayı tebrik ediyoruz”.

"Ülkemize katma değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz”

Onur Ödülü alan Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar ise “1950’de Kayseri’de başladığım iş yaşamıma 1970’te İstanbul’a gelerek yeni bir başlangıç yaptım. Hepsini evladım, kardeşim olarak gördüğüm çalışma arkadaşlarımla bugünleri birlikte kurduk. En büyük sermayemiz emeğimizdi; gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık. Bu kadar çalışmanın mükâfatı da büyümek ve gelişmek oldu. Yıllar önce başladığımız meşakkatli yolculuk, bugün farklı sektörlerde, daha fazla çalışan ve daha fazla iş ortağı ile birlikte günden güne gelişerek devam ediyor. Biz ülkemize katma değer yaratmayı kendine hedef edinen bir firma olarak, bugünlerin temelini ilk günlerden itibaren atmaya çalıştık" d,ye konuştu.

Türkiye’nin en büyük şirketi Tüpraş oldu

Türkiye'de ilk defa 1998 yılında Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen, özel sektörü tüm yönleriyle kapsayan “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nda, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor.

'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nda bu yıl da şirketler ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirildi. Buna göre, Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları 'Türkiye'nin En Büyük Şirketleri' olurken; Yatağan Termik Enerji Üretim, Cengiz Enerji ve Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri de

'Cirosunu En Çok Artıran Şirketler' arasında yer aldı.

'En Çok Kar Eden Şirketler' kategorisinde Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş; 'Karını En Çok Artıran Şirketler' kategorisinde ise Borusan Lojistik Dağıtım, Plasmar Plastik ve Eser Taahhüt ilk üç sırayı paylaştı.

Diğer yandan, 'En Çok İhracat Yapan Şirketler' Ford Otosan, Tüpraş ve Oyak Renault; 'İhracatını En Çok Artıran Şirketler' ise Mobiltel, Melike Tekstil ve Koluman Motorlu Araçlar oldu.

'En Çok İstihdam Sağlayan Şirketler' kategorisinde Türk Telekom, BİM Birleşik Mağazalar ve LC Waikiki Mağazacılık; 'İstihdamını En Çok Artıran Şirketler' kategorisinde ise Aksa Elektrik, Altın Ateş Kimya ve Gediz Elektrik Perakende Satış yer aldı.