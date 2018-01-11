Cappy'nin yeni reklam filmi yayına girdi

Cappy'nin master brand çalışmalarının sonucunda hazırlanan 'Değer mi?' isimli yeni reklam filmi yayına girdi. Yapılan açıklamada, The Cyranos//McCann Barcelona ve McCann Istanbul iş birliğiyle hazırlanan reklam filmi, meyve bahçelerinde çekildi. Arjantinli yönetmen Luis Mermet ile birlikte 100 kişiyi aşkın bir ekibin özverili çalışmaları sonucunda hazırlanan filmin çekimleri 3 günde tamamlandı.

Reklam filminin müziği için Yeni Türkü'nün unutulmaz parçalarından 'Yağmurun Elleri' yeniden düzenlendi. Aralık ayının son günlerinde izleyiciyle buluşan reklam filmi, markanın uzun bir aradan sonra hayata geçen ilk imaj çalışması olma özelliği taşıyor.

