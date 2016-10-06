Şırnaklı Abdurrahman ve Evin Yürük’ün 3 çocuğundan birisi olan Rojbin Yürük, sürekli uyuduğu ve kendini yorgun hissettiği için doktora götürüldü. Yapılan tetkiklerin ardından kalbinin ve karaciğerinin iflas ettiği tespit edilen Rojbin Yürük, tedavi edilmek üzere Şırnak’tan hava ambulansı ile Ankara’ya getirildi. 7 gün yoğun bakımda kalan Rojbin’in eski sağlığına kavuşması için yaklaşık 2 yıldır Ankara’da tedavi uygulanırken, doktorlar Rojbin’in yeni bir kalbe ihtiyacı olduğunu tespit etti.

2015 yılının Ocak ayından bu yana Sağlık Bakanlığı acil nakil sırasında bekleyen Rojbin, maddi imkansızlıklar nedeniyle yanında kalamayan anne ve babasının yerine teyzesi ile birlikte tedavi gördüğü hastanenin rehabilitasyon merkezinde kalıyor.

Kızının rahatsızlanma ve tedavi sürecini anlatan baba Abdurrahman Yürük, kızının sağlığına kavuşması için kalp nakli olması, bunun için de organ bağışı olması gerektiğini belirtirken, Rojbin ise en çok arkadaşları ile oynamayı ve okula gitmeyi özlüyor. Hastalığı nedeniyle sadece 2 ay okula gidebilen Rojbin, nakil olduktan sonra okuluna kavuşacak, derslerine de kaldığı yerden devam edecek.

Tedaviye devam etmek üzere 2 yıl teyzesi ile birlikte kaldığı Ankara’dan ayrılan Rojbin, tedavisini İstanbul’da sürdürecek ve uygun bir kalp bekleyecek.

Derya Yetim