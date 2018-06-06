'Caretta Özgür' 6 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Akvaryum ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliği ile İstanbul Akvaryum'da 6 ay bakım ve tedavi gören Caretta Özgür'ün denizle buluşmasını izleyenler de duygu dolu anlar yaşadı.

2017 yılı Aralık ayı başında yaralı halde bulunduktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (DEKUM) getirilen caretta carettanın tedavisine İstanbul Akvaryum'da devam edildi. Uzman ekibiyle sualtı canlılarının bakımını doğal ortamına en uygun şekilde sağlayan aynı zamanda Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olan İstanbul Akvaryum'da iyileşene kadar bakılan caretta carettaya 'Özgür' adı verildi. 6 aylık bir bakım ve tedavi sürecinin ardından doğal ortamına bırakılmasına karar verilen Caretta Özgür, İstanbul'dan Çanakkale'ye getirilerek ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nde denize bırakıldı.

Caretta Özgür'ü, doğal ortamına bırakma törenine; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, DKMP Çanakkale Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İstanbul Akvaryum Veteriner Hekimi Murat Mirzaoğlu, Uzman Akvarist Nebi Arslan ve ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek'in ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesi bir konuşma yapan Veteriner Hekim Murat Mirzaoğlu, "Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir teknenin çarpması sonucu kafasında kırıklar meydana gelmiş. DEKUM tarafından tedavisi süreci başlatılmış. İstanbul Akvaryum olarak bizler, rehabilitasyon merkezimizde 6 ay misafir ettik. Şu an durumu çok iyi ve nesli tükenmekte olan bir canlının tedavi sürecini bitirip, tekrar doğaya salmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise "Özgür adlı dişi caretta caretta bize geçen yıl bildirildi. Gökçeada kıyılarında muhtemelen tekne çarpması olarak başından yaralanmış olarak geldi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra bizim burada bakıma alındı bir süre. ÇOMÜ DEKUM olarak, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolünde biz bu hayvanların bakımını üstleniyoruz. Bizim hayvanı barındırma olanaklarımız sınırlı olması dolayısıyla Akvaryum ile bağlantıya geçtik ve İstanbul Akvaryum'da sağ olsun. Bizim talebimizi geri çevirmeyerek hayvanın rehabilitesini devam ettirmek üzere aldılar. Orada da bizimle istişare halinde bakımı yapıldı. Kendini topladı, havaların ısınmasıyla birlikte artık doğal ortamına karışabilecek kanaatine varıldı. Ve bugün Özgür'ü denize kavuşturacağız ve özgürleştireceğiz inşallah" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Caretta Özgür, sahilden denize salındı. Caretta Özgür, su yüzeyinde salınarak kısa sürede gözden kayboldu.

Utku Yaşar Cüce - Sedef Topçu

