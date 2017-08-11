Cari açık 1.2 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran ayı Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1 milyar 201 milyon dolar azalarak 3 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 34 milyar 340 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 670 milyon dolar azalarak 4 milyar 573 milyon dolara ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 491 milyon dolar artarak 1 milyar 678 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 323 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 391 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 115 milyon dolar artarak 1 milyar 71 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 178 milyon dolar artarak 282 milyon dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı) bir önceki yıl Haziran ayında 706 milyon dolar iken bu yıl aynı dönemde 515 milyon dolar net çıkış (net yükümlülük azalışı) gerçekleşti. Portföy yatırımları 4 milyar 206 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 693 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.221 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak genel hükümet ve bankalar, sırasıyla 1 milyar 121 milyon dolar ve 1 milyar 420 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda, 2 milyar 51 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 117 milyon dolar azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 1 milyar 392 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 179 milyon dolar ve 441 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ise 704 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde 2 milyar 968 milyon dolar artış gözlendi.