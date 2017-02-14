Buna göre; cari işlemler açığı, 2015 yılının Aralık ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun sonucunda, 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon dolar azalarak 4 milyar 213 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon dolar artarak 624 milyon dolar oldu.

1 milyar 264 milyon dolara yükseldi

Parasal olmayan altın kaleminde, Aralık 2015’te 292 milyon dolar tutarında gerçekleşen net ithalat, bu yılın aynı ayında 1 milyar 264 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 186 milyon dolar azalarak 972 milyon dolara, seyahat giderleri de 196 milyon dolar azalarak 272 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi açığı, Aralık 2015 ayına göre 87 milyon dolar artarak 933 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 60 milyon dolar artarak 863 milyon dolar oldu.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 2015 yılının aynı ayına göre 23 milyon dolar azalarak 1 milyar 535 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 914 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 118 milyon dolar net alım yaparken devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 414 milyon dolar net satım gerçekleşti.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla, 198 milyon dolar ve 3 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleşti. Diğer yatırımlar kaleminde 4 milyar 283 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 861 milyon dolar tutarında net artış ve yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 323 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 594 milyon dolar ve 989 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Resmi rezervler 6 milyar 966 milyon dolar azaldı.