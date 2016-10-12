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Cari açık açıklandı

Cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ağustos ayında 256 milyon dolar fazla verirken, bu yılın Ağustos ayında 1 milyar 776 milyon dolar açık verdi.

Cari açık açıklandı

12 Ekim 2016 10:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ağustos ayı 'Ödemeler Dengesi'ni açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın Ağustos ayında 256 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu yılın Ağustos ayında 1 milyar 776 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 31 milyar 19 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 169 milyon dolar azalarak 3 milyar 529 milyon dolara düştü. Ancak, hizmetler dengesi fazlasının 1 milyar 818 milyon dolar azalarak 2 milyar 547 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesi açığının 341 milyon dolar artarak 848 milyon dolara yükselmesi, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkili oldu.

Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın Ağustos ayında 260 milyon dolar net ithalat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 82 milyon dolar net ihracat kaydedildi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 408 milyon dolar tutarında azalarak 2 milyar 234 milyon dolara düştü. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 321 milyon dolar artarak 791 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 839 milyon dolar azalarak 859 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 495 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında, sırasıyla 31 milyon dolar ve 1 milyar dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 330 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminde 2 milyar 124 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 736 milyon dolar net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 421 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 222 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 568 milyon dolar net kullanım gerçekleşti. Resmi rezervler 3 milyar 689 milyon dolar arttı.

 Ali Canberk Özbuğutu


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