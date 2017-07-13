Cari açık Mayıs'ta 2 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 2 milyar 129 milyon dolar artarak 5 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 35 milyar 340 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 817 milyon dolar artarak 5 milyar 645 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 521 milyon dolar artarak 956 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 181 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 213 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 502 milyon dolar artarak 882 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın aynı ayında 30 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi, bu yılın aynı ayında 241 milyon dolar net giriş kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 425 milyon dolar artarak 944 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 5 milyar 528 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 272 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 921 milyon dolar net alım yaptığı görüldü. Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak genel hükümet ve bankalar, sırasıyla 1 milyar 750 milyon dolar ve 2 milyar 754 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda, 444 milyon dolar tutarında net çıkış (net varlık artışı) gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 4 milyar 7 milyon dolar ve 1 milyar 690 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet ve bankacılık sektörü sırasıyla 129 milyon dolar ve 1 milyar 2 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 525 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervler de 2 milyar 447 milyon dolar artış gözlendi.