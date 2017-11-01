Carles Puigdemont Madrid’de ifade vermek istemiyor

İspanya hükümetinin geçen hafta Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden aldığı Carles Puigdemont’tan, yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Puigdemont’un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, Puigdemont’un Madrid’e dönmeyeceğini Belçika’da ifade vermesi gerektiğini söyledi.

İspanya'da iki ayrı mahkemece yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Mahkeme eski Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 13 hükümet üyesini, ifade vermek üzere çağırdı. Puigdemont ve diğer hükümet üyeleri, devlete başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma suçlarıyla karşı karşıya.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya'nın yönetimini görevden almış, parlamentoyu feshetmiş ve 21 Aralık için erken seçim çağrısında bulunmuştu. Puigdemont ise bu gelişmelerin ardından hakkındaki suçlamalardan dolayı Belçika’ya gitmişti. Belçikaya gitmesinin ardından açıklama yapan eski Katalan lider, sığınma talebinde bulunmayacağını ifade etmişti.