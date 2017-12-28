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Carlos Carvalhal Swansea City’nin başına geçti

Premier Lig ekiplerinden Swansea City, daha önce Türkiye’de Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u çalıştıran Carlos Carvalhal ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Carlos Carvalhal Swansea Citynin başına geçti

28 Aralık 2017 16:21

Bu sezon Premier Lig’de istediği sonuçları alamayan Swansea City, teknik direktör Paul Clement ile yollarını ayırdıktan sonra tanıdık bir ismi takımın başına geçirdi. İngiliz ekibi, Süper Lig’de daha önce Beşiktaş ve o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Carvalhal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. 52 yaşındaki çalıştırıcı son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday’ı çalıştırmıştı.

Swansea, ligde geride kalan 20 haftada 3 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 13 puanla son sırada bulunuyor.

Etiketler: carlos

 

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