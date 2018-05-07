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Çarpan kaçtı, gören kurtarmak için çırpındı

Sivas’ta karşıdan karşıya geçen köpeğe çarpan servis aracının şoförü kaçarken, olayı gören esnaf ise köpeği alıp veterinere götürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarpan kaçtı, gören kurtarmak için çırpındı

07 Mayıs 2018 14:19
Çarpan kaçtı, gören kurtarmak için çırpındı - Tıkla İzle

Sivas’ta Seyrantepe Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay da karşıdan karşıya geçerken bir köpeğe servis aracı çarptı. Çarpma sonucu köpek bir süre yolda kıvrandı. Olayı gören esnaf Caner Könülşök, köpeği yerden alarak konuşmak üzere servis şoförünün yanına koştu. Servis şoförü ise olay yerinden kaçtı. Esnaf Caner Könülşök yaralı köpeği alarak hızla aracıyla veterinere götürdü. Köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 

Yaşanan bu olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Könülşök’ün telef olan köpek ile beraber dükkana dönmeleri görülüyor. Könülşök telef olan köpek için üzülürken diğer arkadaşı ise teselli etmek için ona sarılıyor. Daha sonra esnaf Könülşök köpeği bir battaniyeye sarıp gömmek üzere dükkandan çıkıyor. Görüntüler izleyenlere, hem insanlık ölmüş hem de insanlık ölmemiş dedirtiyor. 

Caner Könülşök, sokakta birçok köpeği beslediklerini belirterek, “ Sokak hayvanları için buralara devamlı süt ve ekmek koyuyoruz. Sokak hayvanları gelip yiyor. O gün bir bağırtı duyduk, ortağım koşup yanıma geldi. Aracın hayvana vurup kaçtığını gördüm. Arkasını dönüp bakarak vurduğunu da fark etti. Biz koştuk durdurduk. ‘Niye vurup kaçıyorsun’ dedik. ‘Neden durup bu durumu telafi etmiyorsun’ dedik . Karşı taraf ‘görmedim ne yapabilirim’ dedi. Neticesinde tekrar kaçtı. Bu bir can. Hayvan olabilir ama bir can. Sahipsiz bir can. Ben bu konuda yasal işlemleri veya her ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağım. Burada mahallemizde de herkes hayvanları sever. Sokakta devamlı baktığımız hayvanlar var. Şuan köpek ölmüş durumda. Veterinere götürdük, kurtaramadık, ciğerleri patlamış. Çok zorumuza gitti. Vicdanım çok sızladı. İnsanlık bumudur? İnsan olan durur telafisini eder.” Şeklinde konuştu.  

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

 

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