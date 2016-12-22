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Çarpık bacaklar 30 dakikada düzeltilebiliyor

Bacak estetiği, bacaklarının çarpık ve eğri olmasından şikayetçi olan kadınların son yıllarda en çok ilgi gösterdiği operasyonlar arasında yer alıyor.


22 Aralık 2016 12:42

Bacak estetiği ile çarpık veya eğri bacakları yüzünden etek giyememe şikayetlerinin artık tarih olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Fındık, “Ayak bileklerine veya bacaklara yapılan yarım saatlik bir operasyon sayesinde yağ dokusu fazlalığından kurtulmak ve 'sütun gibi' diye tabir edilen bacaklara sahip olmak mümkün'' şeklinde konuştu.

Estetik bir duruş için son derece önemli olan bacaklardaki eğrilik, çarpıklık veya yağ dağılımındaki orantısızlık gibi sorunların pek çok insanı mutsuz ettiğini belirten Op. Dr. Fındık, bacaklardaki eğriliğin, çarpıklığın, alt bacağın ya da üst bacağın daha kalın veya ince olmasının büyük bir mutsuzluğa sebep olabildiğini belirtti. Kadınların güzel ve estetik bacaklara sahip olmak için hiç çekinmeden bu operasyonu yaptırdığını söyleyen Op. Dr. Fındık, bu ameliyatın yarım saat gibi kısa bir sürede kemiklere hiç dokunulmadan gerçekleştiğini söyledi. Op. Dr. Fındık, “Çarpık veya eğri bacaklarınız, kendi yağınızla düzeltiliyor. Kemiklere müdahale edilmeden yapılan bu uygulama sayesinde düzgün ve estetik bir görünüme kavuşmanız mümkün. Basen veya bel çevresindeki fazla yağlarınız alınıyor ve bacaklarınızdaki eğrilik veya çarpıklık alınan kendi yağlarınızla düzeltiliyor. Ayrıca basen ve bel bölgesindeki fazla yağlarınızdan da kurtulmuş oluyorsunuz. Kemik yapısına dokunulmadan yapılan bu operasyon sonrası boy daha uzun görünüyor. Aynı operasyonla şişman ayak bilekleri için de yapılıyor'' dedi.

Kadınların meme estetiğine daha çok önem verdiği algısının yanlış olduğunu, özellikle çalışan iş kadınlarının en çok önem verdikleri bölgelerinin bacakları ve ayak bilekleri olduğunu belirten Op. Dr. Fındık, iş kadınlarının etek giyme alışkanlıklarından dolayı orantısız, eğri ve çarpık bacaklarını düzelttirmek için bacak estetiğini daha fazla tercih ettiklerini vurguladı. 


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