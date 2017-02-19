Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Caddesi ile Ümraniye Sokağının kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Demir (22) idaresindeki 55 ARH 50 plakalı motosiklet ile Mustafa Ergün (22) idaresindeki 55 AUA 49 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan motosiklet sürücülerinin askerde acemi birliğinde aynı yerde birlikte vatani görevlerini yaptıkları ve asker arkadaşı oldukları ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay