Diğer
Kategoriler

Çarpışan motosikletliler askerlik arkadaşı çıktı

Samsun’da asker arkadaşı olan motosikletli iki kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her ikisi de yaralanarak hastanelik oldu.

Çarpışan motosikletliler askerlik arkadaşı çıktı

19 Şubat 2017 19:37

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Caddesi ile Ümraniye Sokağının kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Demir (22) idaresindeki 55 ARH 50 plakalı motosiklet ile Mustafa Ergün (22) idaresindeki 55 AUA 49 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan motosiklet sürücülerinin askerde acemi birliğinde aynı yerde birlikte vatani görevlerini yaptıkları ve asker arkadaşı oldukları ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay 

Etiketler: Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!