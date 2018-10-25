Çarpışma dizisi ilk bölüm fragmanı (1. bölüm) yayınlandı | Çarpışma dizisi ilk fragman çıktı izle (1. bölüm)

Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği fragmanda Kadir Adalı'nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi... Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor. Adeta bir görsel şölen sunan fragman, büyük merak uyandırdı. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma, nefes kesen hikayesiyle Show TV'de başlıyor. Çarpışma dizis ilk bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

ÇARPIŞMA DİZSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI (1. BÖLÜM)

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu'nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Ay Yapım'ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş'ın, idari yapımcılığını İsmail İçen'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma'nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor. Çarpışma yakında Show TV'de...