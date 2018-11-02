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Çarpışma dizisi ilk bölüm fragmanı (1. bölüm) yayınlandı | ÇARPIŞMA DİZİSİ ilk fragman çıktı izle

Çarpışma dizisi ilk bölüm fragmanı (1. bölüm) yayınlandı | ÇARPIŞMA DİZİSİ ilk fragman çıktı izle
Çarpışma dizisi ilk bölüm fragmanı (1. bölüm) yayınlandı | ÇARPIŞMA DİZİSİ ilk fragman çıktı izle

Çarpışma dizisi ilk bölüm fragmanı (1. bölüm) yayınlandı | Çarpışma DİZİSİ ilk fragman çıktı izle (1. bölüm) Çarpışma dizisi 1. bölüm (ilk bölüm) fragmanı yayınlandı. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Çarpışma’nın yayınlanan ilk fragmanı büyük beğeni topladı. İşte, çarpışma dizisi 1. bölüm (ilk bölüm) fragmanını izleyebileceğiniz link ve ayrıntılar...

Çarpışma dizisi oyuncuları kimdir? İşte ÇARPIŞMA oyuncu kadrosu konusu karakterleri - Foto Galeri

Çarpışma dizisi ilk bölüm fragmanı (1. bölüm) yayınlandı | Çarpışma dizisi ilk fragman çıktı izle (1. bölüm)

ÇARPIŞMA DİZİSİ OYUNCU KADROSU İÇİN TIKLAYINIZ

Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği fragmanda Kadir Adalı'nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi... Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor. Adeta bir görsel şölen sunan fragman, büyük merak uyandırdı. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma, nefes kesen hikayesiyle Show TV'de başlıyor. Çarpışma dizis ilk bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

ÇARPIŞMA DİZSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI (1. BÖLÜM)

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu'nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Ay Yapım'ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş'ın, idari yapımcılığını İsmail İçen'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma'nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor. Çarpışma yakında Show TV'de...

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