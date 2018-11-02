Çarpışma dizisi oyuncuları kimdir? İşte ÇARPIŞMA DİZİSİ oyuncu kadrosu konusu karakterleri.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma dizisi yakında Show TV ekranlarında olacak. Büyük merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu büyük merakla bekleniyordu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çarpışma dizinde yer alan alan diğer oyuncular da oldukça merak ediliyordu. İlk fragmanla birlikte yayıncı kuruluş Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu dışında dizide, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi oyuncuların yer aldığını duyurdu. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma dizisi nefes kesen hikayesiyle Show TV'de başlıyor. İşte, Çarpışma dizisinde yer alan oyuncular kimdir sorusunun yanıtı ve konusu, oyuncu kadrosu ve dizide yer alan karakterlerle ilgili tüm detaylar haberimizde..

ÇARPIŞMA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube'de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir, Kaç Yaşında?

Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle, oyunculuk kariyerine ise 2005 yılında “Gümüş” dizisinde canlandırdığı “Mehmet” karakteri ile giriş yaptı. Rol aldığı “Gümüş” dizisi Ortadoğu'ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline “Onur Konuğu” olarak katıldı ve “Onur Ödülleri” aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu. “Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla; “Menekşe ile Halil” dizisinde “Halil”, “Amerikalılar Karadeniz'de” filminde “Muzaffer”, “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Behlül”, “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz”, “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey”, “Kelebeğin Rüyası” filminde “Muzaffer Tayyip Uslu“, “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde “Kurt Seyit” ve 2016 yılında “Cesur ve Güzel” dizisinde “Cesur” karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filminde “Ali” karakterini canlandırmıştır. Bu zamana kadar 36. Altın Kelebek Ödülleri (2009), 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2012), 39. Altın Kelebek Ödülleri (2012), 18. Altın Objektif Ödülleri (2012) ve 46. Siyad Ödülleri (2014)'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca pek çok üniversite, eğitim ve kamu kurumları tarafından da “En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. Son olarak Ocak 2019'da vizyona girecek olan “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde “Saruhan” karakterini canlandırmakta ve UNICEF'in tüm dünyadaki en genç “İyi Niyet Elçisi”dir. Şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veriyor.

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Çarpışma'nın Zeynep'ini Elçin Sangu canlandırıyor. İşte, Çarpışma Zeynep karakteri... Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep'in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip'le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

Elçin Sangu Kimdir, Kaç Yaşında?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, "Aşk Kaç Beden Giyer”, "Bir Aşk Hikayesi", "Kurt Seyit ve Şura", "Sevdam Alabora" dizilerinde yer aldı. 2015 - 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; "Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri", "Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri", "MGD 22. Altın Objektif Ödülleri" ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır. 2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan "Yaşamayanlar" projesinde "Mia" karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.

KEREM KORKMAZ (ALPEREN DUYMAZ)

Çsrpışma'nın Kerem'ini Alperen Duymaz canlandırıyor. İşte, Çarpışma Kerem karakteri... Babasını bıçakla yaralamaktan 5 yıl yatmıştır. Onu hapisten çıkmaya motive eden yegane şey, dışarıdaki sevgilisi Meral'dir. Evlenmek, çalışmak ve zamanı geldiğinde çoluk çocuğa karışmak gibi bir isteği vardır. 25 yaşında biri için fazla olgun gelen bu hayal onun aile yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Kendine bir aile kurmak ve özlemini duyduğu bütün duyguları bu ailede yaşamak istemektedir. Bu hayali gerçekleştirmiş Kadir ağabeyi onun hem mahalledeki, hem de tribündeki idolüdür. Hapishanede geçen süreçte Kerem, başta aile olmak üzere her şeye karşı olan inancını yitirmiştir. Bir şey hariç: Meral.

Alperen Duymaz Kimdir, Kaç Yaşında?

Alperen Duymaz, yetenekli bir genç oyuncudur. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atmıştır. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde gösterdiği yeteneği ile Çukur dizisinde önemli bir rol almıştır. Kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen oyuncu, Direniş Karatay filminde de rol aldı. Alperen Duymaz şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kerem Korkmaz karakterine hayat veriyor.

CEMRE GÜR (MELİSA ASLI PAMUK)

Çarpışma'nın Cemre'sini Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor. İşte, Çarpışma Cemre karakteri... Adını bilmediği, anlamlandıramadığı bir duygunun yokluğundan muzdariptir. Bu duygu sevgidir. Sevginin sıcaklığını aramaktadır. Sevgilisi Demir'de bulduğunu düşünmüş fakat yanılmıştır. Ona aşık değildir ve bu ilişkiyi sürdürmemesi gerektiğini kendine itiraf edememektedir. Rol yapmaktadır ve bu durum onu fazlasıyla hırpalamaktadır. Sevgi yoksunluğunun nedeni ise annesizliktir. Hayatındaki en büyük boşluk budur. Sürekli bir kaçış halindedir. Amerika'ya gidip yüksek yapmak istemesinin nedeni de budur.

Melisa Aslı Pamuk Kimdir, Kaç Yaşında?

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur. İyi seviyede İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi görmüştür. Pamuk, 2004 yılında onüç yaşında iken, Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde “Temel Oyunculuk” dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise “Her Sevda Bir Veda, adlı dizi ile başlamıştır. Ardından YerGök Aşk, Kurt Seyit ve Şura ile devam etmiş ve Kara Sevda dizisindeki başarılı performansıyla aranan oyuncular arasındaki yerini almıştır. Melisa Aslı Pamuk şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Cemre Gür karakterine hayat veriyor.

VELİ CEVHER (ONUR SAYLAK)

Çarpışma'nın Veli'sini Onur Saylak canlandırıyor. İşte, Çarpışma Veli karakteri... Karanlık dünyanın büyük işler çeviren bir aktörüdür. Kimse izini bulamaz, hiçbir kameraya görüntü vermez, dinlemelere takılma ihtimaline karşın sürekli hat değiştirir. Herkese ve her şeye karşı büyük bir güven sorunu vardır. Acımasız ve merhametsiz biridir. Çarpışmanın kilit noktasındaki isimdir.

Onur Saylak Kimdir, Kaç Yaşında?

Onur Saylak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı. Pek çok dizi projesinde yer alan Onur Saylak, Yabancı Damat, Kod Adı Kaos, Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül ve son olarak Vatanım Sensin dizilerinde, başarılı performanslar sergilemiştir. Onur Saylak, Arzu Tramvayı, Getto ve Üç Kuruşluk Opera tiyatro oyunlarının yanı sıra, Sonbahar, Denizden Gelen, Mavi Dalga, Rüzgarın Hatıraları filmlerinde rol almıştır. Onur Saylak, Şahsiyet dizisinin ve Daha sinema filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuş ve Daha filmi ile pek çok ödül kazanmıştır.