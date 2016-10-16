Kaza akşam saatlerinde Seydişehir- Konya karayolu 2. kilometresinde bulunan Karabulak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seydişehir Bozkır karayolu yol yapım çalışmasını yürüten firmaya ait Mustafa A. idaresindeki 42 BIZ 43 plakalı hafif ticari araç ile Müzeyyen G. idaresindeki 42 ZL 123 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kuru sulama kanalına uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan Selami Böge olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mustafa A. ile araçta bulunan Mustafa A. (51) ve Zeki S.(46) yaralandı. Yaralılar İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Selami Böge’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

İsmail Sünbül