Kaza, saat 07.00 sıralarında Eyüp Silahtarağa Mahallesi Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 36CE Karaköy-Eminönü seferini yapan Hayrettin Altungör idaresindeki 34 HY 9963 plakalı Özel Halk Otobüsü, cadde üzerindeki Çeltik durağına seyir halindeyken önüne bir anda kamyon geçti. Kamyonun önüne geçmesiyle yolu kapanan otobüs şoförü, o esnada yolda duran adamı altına aldı. Otobüs altında kalarak metrelerce sürüklenen adam, feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan şahsı kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından otobüsün altından çıkarılan şahsı hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın öldüğünün belirlenmesi üzerine otobüs şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Özel Halk Otobüsü şoförü Hayrettin Altungör, “Önüme bir kamyon geldi. Kamyon sola atınca otobüsün altından ses gelmeye başladı, hiç görmedim ondan sonra durakta durdum, zaten yoldaymış” dedi.

Doğan Can Cesur