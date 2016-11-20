Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çarptığı adamı metrelerce otobüsün altında sürükledi

Çarptığı adamı metrelerce otobüsün altında sürükledi

Eyüp’te özel halk otobüsü durağa yanaşacağı esnada bir kamyonun önüne geçmesi nedeniyle yolda duran adamı, arabanın altına alarak metrelerce sürükledi. Durakta duran otobüsün altında kalan adam feci şekilde can verdi.

Çarptığı adamı metrelerce otobüsün altında sürükledi

20 Kasım 2016 08:40
Çarptığı adamı metrelerce otobüsün altında sürükledi - Tıkla İzle

Kaza, saat 07.00 sıralarında Eyüp Silahtarağa Mahallesi Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 36CE Karaköy-Eminönü seferini yapan Hayrettin Altungör idaresindeki 34 HY 9963 plakalı Özel Halk Otobüsü, cadde üzerindeki Çeltik durağına seyir halindeyken önüne bir anda kamyon geçti. Kamyonun önüne geçmesiyle yolu kapanan otobüs şoförü, o esnada yolda duran adamı altına aldı. Otobüs altında kalarak metrelerce sürüklenen adam, feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan şahsı kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından otobüsün altından çıkarılan şahsı hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın öldüğünün belirlenmesi üzerine otobüs şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Özel Halk Otobüsü şoförü Hayrettin Altungör, “Önüme bir kamyon geldi. Kamyon sola atınca otobüsün altından ses gelmeye başladı, hiç görmedim ondan sonra durakta durdum, zaten yoldaymış” dedi.

Doğan Can Cesur 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!