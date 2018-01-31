Çarptığı direği kökünden söken aracın sürücüsü öldü

Edinilen bilgiye göre, Naci Ayan (61) yönetimindeki 05 BG 564 plakalı hafif ticari araç, Ferhatarası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpmasıyla direği kökünden söküp yere serdi.

Ters dönen araçta sürücü Ayan ile yanında bulunan İbrahim Aru, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Çelik