Çarptığı otomobili 100 metre sürükledi

İzmir’in iki farklı noktasında trafik ışıklarına uymadıkları için meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazalardan birinde kavşakta geçiş yapmaya çalışan bir otomobile süratle gelen bir kamyonun çarptığı görülüyor. Otomobile çarpan kamyonun hızının yüksek olması sebebiyle; kamyon otomobili önüne alıp yaklaşık 100 metre sürükleyerek ancak durabiliyor.

Diğer kazada ise kırmızı ışıkta geçtiği görülen hafif ticari araç, kavşakta karşı yöne geçmeye çalışan bir otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobilin takla atma anı ise kameralara yansıyor.

Meydana gelen kazalar sonrası Kurban Bayramı’nın da yaklaşmasıyla emniyet yetkilileri trafikte sürücülerin daha dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.