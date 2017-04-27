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Çarptılar, araziye atıp kaçtılar

Yalova’da bir aracın çarptığı genç hayatını kaybetti. Sürücünün genci yaralı halde araziye atıp kaçtığı iddia edildi. Olay yerinde bırakılan hasarlı aracın sürücüsü aranıyor.

Çarptılar, araziye atıp kaçtılar

27 Nisan 2017 12:13
Çarptılar, araziye atıp kaçtılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hacı Mehmet Ovası üzerindeki evine gitmekte olan Osman Yazıcı (22) adlı gence, 77 plakalı bir araç çarptı. Genç çarpmanın etkisi ile ağır yaralandı. Sürücü ise, yaralı genci yol kenarındaki bir araziye bıraktıktan sonra, aracı da terk edip olay yerinden kaçtı. Gencin cesedi sabah saatlerinde yakınları tarafından bulundu.

Babasını arayıp "Geliyorum" demiş

Osman Yazıcı’nın, kazadan bir kaç dakika önce, kendisini merak eden babasını arayıp, "Eve yakınım. 10 dakika içinde gelirim" dediği öğrenildi. Ancak oğlunun aradan geçen bir saate rağmen eve gelmemesi üzerine dışarı çıkan baba Rızman Yazıcı, oğlunu bir türlü bulamadı. Gencin telefonu da aramalara cevap vermedi. Bunun üzerine sabah akrabaları ile birlikte genci aramaya çıkan baba Rızman Yazıcı, oğlunun evlerinin yakınındaki bir araziye atılmış cesedi ile karşılaştı. Kazanın olduğu yerin hemen yakınında ise hasarlı ve terk edilmiş bir araç bulundu. Jandarma aracın sürücüsüne ulaşabilmek için çalışma başlattı.

Saim Çotuk

Etiketler: osman yazıcı, Yalova


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