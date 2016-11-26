Türkiye perakende sektörünün markası CarrefourSA dün akşam saat 18.00 ve 23.00 saatleri arasında hipermarketlerinde yüzlerce ürüne yüzde 65'e varan büyük indirim uyguladı. Fırsat gecesi kampanyası ile tüketiciler CarrefourSA hipermarketlerinde gıdadan tekstile, elektronikten züccaciyeye, kişisel bakımdan, ev-bahçe gereçlerine kadar yüzlerce ürünü büyük indirim fırsatıyla satın aldı. Toplam 17 ilde gerçekleştirilen ve saat 23.00 kadar devam eden fırsat gecesinde bazı ürünlerin tükendiği göründü.

Ataşehir İçerenköy CarrefourSA’da vatandaşlar saat 18.00 itibarıyle fırsat gecesinden yararlanmak için hipermarkete akın etti. İndirimi gören vatandaşların bazı ürünleri çifter çifter aldığı gözlendi.

Fırsat gecesine ilişkin görüşlerini paylaşan CarrefourSA CRM ve Pazarlama Direktörü Necati Özdeniz, “Öncelikle çok memnunuz gördüğümüz bu ilgiden dolayı. Biz bunu ikinci kez tekrarlıyoruz. İlkini 28 Ekim’de yapmıştık. Çok beğenildi, çok istendi bizde müşterilerimizi kırmadık. Tekrar ettik. İnanılmaz bir yoğunluk var burada. A'dan Z'ye müşterilerimize çok büyük fırsatlar sunuyoruz. Valizlerden tutun da evcil hayvan mamalarına kadar, temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar çok ciddi fırsatlar sunuyoruz. Ama bu sadece bununla da sınırlı kalmıyor. CarrefourSA olarak hep ilkleri yapmaya ve müşterilerimize çok özel kampanyalar düzenlemeyi seviyoruz. Önerim müşterilerimiz iyi takip etsinler, kampanyalarımızdan fırsatlarımızdan iyi yararlansınlar çünkü biz onlar için yapıyoruz. 25 Kasım’da mağazalarımızı bir saat geç kapatıyoruz. İstiyoruz ki müşterilerimiz olabildiği kadar fırsatlardan yararlansın. Çünkü yüzlerce üründe yüzde 65’e varan indirim var. Gecenin bu saati olmasına rağmen çok kalabalık var. Bu fırsatları bu kampanyaları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.