Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından biri olan CarrefourSA, bundan tam 23 yıl önce İstanbul İçerenköy’de hizmete açtığı hipermarket ile başladığı serüvene devam ediyor. Marka 18 Kasım'da başlayacak kampanyalarla da 23’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

"Güven demek, CarrefourSA demek"

Kuruldukları tarihten bu yana hizmet kalitesini tüketicilerle buluşturdukları her noktada bir güven simgesi haline gelerek, alışveriş alışkanlıklarında akla gelen ilk adreslerden biri olabilmeyi başardıklarının altını çizen CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, “Aradan geçen 23 yıla baktığımız zaman bu serüvene tek bir hipermarket ile başlayıp yıllar içinde halkın her kesimine hitap eden ve attığı her adımda müşterisini düşünen bir market olduğumuzu rahatlıkla dile getirebiliriz. CarrefourSA, kurulduğu günden bu yana her zaman için sektörde ilklere imza atan, gerçekleştirdiği yeniliklerle müşterilerini şaşırtmayı seven ve müşterilerine farklı deneyimler sunmayı amaç edinen bir marka oldu. Böylesi bir yaklaşım, CarrefourSA’yı her zaman için güvenilir yapısı, standartları belli olan ve kalitesi yüksek ürün çeşitliliğinin yanı sıra uygun fiyat politikasıyla müşterilerinin ilk tercihi haline getirdi. Hipermarket ile başlayan bu serüven, bugün için farklı ihtiyaçlara hizmet veren süper, mini ve gurme market konseptleriyle devam ediyor. Bunun yanı sıra günümüz şartlarında özellikle alışverişini dijital kanallardan yapmayı tercih edenler, carrefoursa.com e-ticaret kanalı üzerinden de yine CarrefourSA dünyasına ulaşabiliyorlar. Sahip olduğumuz bilgiler ışığında artık tüketiciler ne ister, neleri sever, ne zaman alışveriş yapar gibi çok net ve detaylı bir bilgi birikimine sahibiz. Bu birikim doğrultusunda da artık marketlerimiz yalnızca alışveriş değil, adeta bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlayacak. Gıdadan tekstile, elektronikten zücaciyeye kadar hemen her alanda tercihi CarrefourSA olanlar, sosyal bir yaşam alanı olarak özellikle hipermarketlerimizi kullanabilecekler. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin dört bir yanında tüketicilerimizin çözüm ortağı olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile CarrefourSA Ailesi’nin de 23. yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

23’üncü yıla hazır

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, 23’üncü kuruluş yıldönümünü hiper, süper, mini ve gurme marketlerdeki kampanyalarla kutlanacağı bildirirken, “Muhteşem 3’lü kampanyası ile hipermarketlerinde gıda ve gıda dışı bir kategoride üç ürün birden satın alan tüketicilerine fiyat avantajı sunulack. Bunun yanı sıra alışverişini CarrefourSA Kart ile CarrefourSA Süper marketlerinden yapacak olan tüketiciler 75 TL, 150 TL veya 250 TL üzerindeki alışverişlerine 10, 20 veya 30 TL değerinde puan kazanacaklar" ifadelerine yer verildi.