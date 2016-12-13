Metro Toptancı Market’te 21 yıldır Gıda Satınalma Kategori Grup Müdürü olarak görev yapan Ayşin Işıkgece, CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü olarak atandı. Ayşin Işıkgece, CarrefourSA bünyesinde İcra Kurulu’nda görev alacak ve CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin’e bağlı olarak çalışacak.

Ayşin Işıkgece Özgeçmiş

Ayşin Işıkgece, 1990 yılında Haccettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde 1992 yılında yüksek lisansını tamamlayan Işıkgece, 1991 yılında GİMA A.Ş’de Satınalma Uzmanı olarak göreve başladı. Işıkgece, 1996 yılında Metro Cash & Carry’e Satınalma Asistanı olarak katıldı, sırasıyla Gıda Satınalma Müdür Yardımcısı, Gıda Satınalma Müdürü görevlerinin ardından 2001 yılında Gıda Kategori Müdürü oldu. Ayşin Işıkgece, 2006 yılından bu yana Metro Cash & Carry’de Taze Gıda Grup Müdürü olarak görev yapıyordu.

