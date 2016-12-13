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CarrefourSA Gıda Kategori Direktörlüğü'ne Ayşin Işıkgece atandı

Perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, Organize Perakende Mağazacılığı'nda yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerle adından söz ettiren ödüllü Direktör Ayşin Işıkgece’yi bünyesine kattı.

CarrefourSA Gıda Kategori Direktörlüğüne Ayşin Işıkgece atandı

13 Aralık 2016 11:01

Metro Toptancı Market’te 21 yıldır Gıda Satınalma Kategori Grup Müdürü olarak görev yapan Ayşin Işıkgece, CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü olarak atandı. Ayşin Işıkgece, CarrefourSA bünyesinde İcra Kurulu’nda görev alacak ve CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin’e bağlı olarak çalışacak.

Ayşin Işıkgece Özgeçmiş
Ayşin Işıkgece, 1990 yılında Haccettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde 1992 yılında yüksek lisansını tamamlayan Işıkgece, 1991 yılında GİMA A.Ş’de Satınalma Uzmanı olarak göreve başladı. Işıkgece, 1996 yılında Metro Cash & Carry’e Satınalma Asistanı olarak katıldı, sırasıyla Gıda Satınalma Müdür Yardımcısı, Gıda Satınalma Müdürü görevlerinin ardından 2001 yılında Gıda Kategori Müdürü oldu. Ayşin Işıkgece, 2006 yılından bu yana Metro Cash & Carry’de Taze Gıda Grup Müdürü olarak görev yapıyordu.
 

Etiketler: Ayşin ışıkgece, CarrefourSA


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