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CarrefourSA, kadın istihdamını artırıyor

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, kadın istihdamını artırarak marketlerinde manav, kasap, balık reyonlarıyla forklift operatörlüğü gibi farklı alanlarda kadınlara iş imkânı sunuyor.

CarrefourSA, kadın istihdamını artırıyor

30 Mart 2018 13:21

Alanında uzman personel ile marketlerinde her gün ortalama 450 bin tüketiciyi misafir eden CarrefourSA’da 3870 kadın istihdam sağlarken manav, kasap ve balık reyonunun yanı sıra forklift operatörü olarak görev yapan kadın çalışanlar da görmek mümkün. 

Kadın farkı, marketlerdeki detaylarda ortaya çıkıyor 

Kimi her gün sebze - meyvelerin tazeliğini kontrol ediyor, kimi ise karkas eti parçalarına ayırıyor, kimi de hangi mevsim hangi balık yenir diye tüketicileri bilgilendiriyor. Yalnızca market değil, lojistiğe de kadın eli değiyor; artık kadınlar, endüstriyel alanlarda kullanılan forklifte ustalıkla manevra yaptırıyor. 

“Kadınlarımızın daha çok görev almasını sağlıyoruz” 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Atilla Saman, kadınlara güvenlerinin tam olduğunu ve kadınları her alanda desteklediklerini vurgulayarak; “Kadınlar, ülke olarak sahip olduğumuz en büyük değerimiz. Geçmişe dönüp baktığımızda en zor zamanlardan, kadınlarımız sayesinde alnımızın akıyla çıkmış bir milletiz. Biz marketlerimizde kadınlarımızın daha çok görev almasını sağlıyoruz. Eğitimini tamamlamış, alanında uzman ve işine hâkim olan kadınlarımızı, marketlerimizde manav, kasap, balıkçı ve hatta forklift operatörü olarak görmeniz mümkün. Bugün için 10 bin 749 kişilik bir aileyiz, bu ailenin yüzde 36’sı kadınlar oluşturuyor. Kadınların, her yerde ve her iş kolunda bizlerle olmalarını istiyoruz” dedi.  

 

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