Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA’nın Malatya Doğa Cadde AVM içinde konumlanan hipermarketi, birinci yıldönümü dolayısıyla müşterilerini indirimler, fırsatlar ve eğlenceler dolu bir alışverişe bekliyor.

Hakan Ergin: “Bize inanan, bize güvenen Malatyalılara teşekkür ederiz”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği şehirlerden biri olan Malatya’nın CarrefourSA adına ürün ve hizmet kalitesini Türkiye’nin doğusuna ulaştırmak amacıyla önemli olduğunu belirten CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, şunları dile getirdi:

“CarrefourSA olarak Malatya’da olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Malatya, bir yıldır sepetlerini CarrefourSA ile dolduruyor. Bu vesileyle bize inanan, bize güvenen ve yanımızda olan değerli tüketicilerimize teşekkür ederiz. Malatya’daki hipermarketimizin birinci yılını hem gıda hem de gıda dışındaki birçok ürüne uyguladığımız özel indirimlerle kutluyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana her zaman için sektörde ilklere imza atan, gerçekleştirdiğimiz yenilikler ve ürün çeşitliliği ile müşterilerimize her zaman en iyi alternatifleri en uygun fiyata ulaştıran bir marka olduk. Bununla yetinmeyerek tüketicilerimiz en çok neyi tercih ediyor, ne zaman alışveriş yapıyor ve nelere dikkat ediyor gibi bilgileri ortaya çıkararak en kaliteli ürünü en uygun fiyatla sunuyoruz. Malatyalıların CarrefourSA’yı takip ederek fırsatlardan faydalanma devam etmelerini arzuluyor, hipermarketimizin birinci yılını kutluyorum.”