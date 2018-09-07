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CarrefourSA ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan “Her Paket, Bir Miniğe Destek” kampanyası

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile 3 Ekim’e kadar sürecek “Her Paket, Bir Miniğe Destek” kampanyasını başlattı.

CarrefourSA ve Toplum Gönüllüleri Vakfından “Her Paket, Bir Miniğe Destek” kampanyası

07 Eylül 2018 11:10

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, okul alışverişinin güvenilir, kaliteli ve en uygun fiyatlı adresi olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile 3 Ekim’e kadar sürecek “Her Paket, Bir Miniğe Destek” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında tüketiciler, marketlerden ya da carrefoursa.com üzerinden satın alacakları 20 TL veya 40 TL değerindeki kırtasiye paketleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olacak.

TOG ile yürütülen projeye ilişkin açıklama yapan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “CarrefourSA olarak her zaman toplum ve geleceğimiz yararına çalışmalar yapmayı görev bildik. Bu vesileyle de TOG ile miniklere destek olmaktan çok mutluyuz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza katkıda bulunmak, eğitim masraflarına destek olmak bizler için gurur verici. Bu tür kampanyalara müşterilerimizin de ilgisi büyük. Eylül ayı ile birlikte okul alışverişlerini gerçekleştirmek için marketlerimizi ziyaret eden müşterilerin, kendi çocuklarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklar için de alışveriş yaptığını gözlemliyoruz. Destek kampanyaları ile öğrencilerimizin geleceği için sağladığımız katkıları daha da artırmak istiyoruz” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Jülide Erdoğan ise iş birliği hakkında şöyle konuştu:
“Kampanyayı birlikte yürüttüğümüz CarrefourSA, Toplum Gönüllüsü gençlerin bu proje kapsamında hayata geçireceği sosyal sorumluluk faaliyetlerini de sahipleniyor. Kırtasiye paketlerinin, Toplum Gönüllüsü gençler tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine yine gençler tarafından ulaştırılmasını kapsayan proje ile gençliğin enerjisinin toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkıda bulunulmasını hedefliyoruz.”
Tüketicilerin satın alabilecekleri paketlerde kuru – pastel – sulu boyalar, defterler, kalemler, silgiler ve okul çantası vb. kırtasiye ürünleri yer alıyor.
 

Etiketler: CarrefourSA, TOG

 

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