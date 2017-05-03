CarrefourSA Yenilediği “Gurme” Konseptiyle İlk Marketini Açtı

CarrefourSA’nın İzmir Oxygen Gurme Marketi, alışılagelmiş taze gıda ürünlerinin yanı sıra suşiden kabuklu deniz ürünlerine, glütensiz ürünlerden kendi ürettiği boyoz gibi tatlara kadar toplam 15 bin çeşit ürünle lezzet farklılıkları sunacak.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, ürün yelpazesi ve hizmet anlayışını yenilediği ilk “Gurme” marketini, 2 Mayıs 2017 Salı günü, İzmir Mavişehir'deki Oxygen AVM’de hizmete açtı.

Açılışa, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Erçevik ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı.

Ata Köseoğlu: “Daha etkin bir şekilde tüketicilerine ulaşan CarrefourSA hedefliyoruz”

Açılışta bir konuşma yapan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, Sabancı Topluluğu Perakende Grubu olarak; sürekli gelişim anlayışını odağına alan, sinerjisi yüksek, dinamik ve etkin bir yapıyla birlikte çalıştıklarının altını çizerek, şunları söyledi; “Kurulduğu günden bu yana ülkemizde organize perakende sektörünü şekillendiren ve Sabancı Holding’in gıda perakende sektöründeki markası CarrefourSA’nın mevcut sistem ve süreçlerini yenileyerek daha etkin ve daha verimli bir şekilde tüketicilere ulaşmasını arzuluyoruz. Bu yeniliklerden biri de ilkini İzmir’de tüketicilerimizle buluşturduğumuz Gurme marketimiz. Bugüne kadar tüketicilerine sunduğu ve sektör adına örnek olan yeniliklerle başarıya ulaşan CarrefourSA’nın yeni dönemde de farklı hizmet ve uygulamalarla başarısını artırarak geleceğe uzanacağına inanıyoruz.”

Z. Hakan Ergin: “Gurme, CarrefourSA’nın yükselen yıldızı olacak”

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin de, CarrefourSA olarak tüketicilerine güzel bir alışveriş ortamı, bol ürün çeşitliliği ve kalite sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, öncelikle market formatlarını ayrıştırdıklarını, ardından her bir formatı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilediklerini kaydetti.

Yeni yılla birlikte CarrefourSA Gurme marketlerin özgün bir yapıya kavuşturduklarını belirten Z. Hakan Ergin, şöyle devam etti; “Yenilediğimiz Gurme formatımızın ilk marketini 2 milyon TL yatırımla İzmir’de açmaktan mutluluk duyuyoruz. Tasarımı, logosu, ürün çeşidi ve hizmet anlayışı açısından 360 derece yenilediğimiz Gurme ile hem sunacağı farklı lezzetler hem de alışveriş atmosferi açısından tüketicileri şaşırtmak istiyoruz. Gurme alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Alışılagelmişin dışında taze gıda ürünlerimizin yanı sıra farklı dünya mutfaklarından yemekler hazırlayabileceğiniz lezzetlerin ilk adresi olacağız. CarrefourSA Gurme marketlerimizden alışverişin adeta bir alışkanlık haline gelmesini hedefliyoruz. İnanıyoruz ki Gurme marketlerimiz, CarrefourSA’nın yükselen yıldızı olacak.”

Ayten Erçevik: “Farklı ürünlerimizle alışveriş için akla gelen ilk yer olacağız”

CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Erçevik de, İzmir Oxygen Gurme Marketi'nin CarrefourSA’nın alışılagelmiş taze gıda ürünlerinin yanı sıra lezzet farklılıkları sunacağını belirterek, şunları söyledi: “Bugün yeni konseptiyle İzmir’de hizmete açtığımız, Gurme marketimizde alıştığımız gıda ürünlerinin dışında hem yöresel lezzetlere yer vererek hem de dünya mutfaklarından farklı ürünleri reyonlarına taşıyarak tüketicilerin alışveriş için akıllarına gelen ilk yer olacağız. Yenilediğimiz Gurme konseptimizde tüketicilerimize yöresel lezzetler, şarküteri, suşi, kabuklu deniz ürünleri, glütensiz ürünler, organik ürünler, veganlara yönelik ürünler ile kendi ürettiğimiz ekmek, kruvasan ve boyozlardan oluşan unlu mamullerimizi sunacağız. Dünyanın birçok noktasından gelen kahve çekirdeklerinin yer alacağı marketimizde tüketicilerimiz hem kavrulmuş kahve satın alabilecek hem de dilerlerse satın aldıkları kahve çekirdeklerini çektirip kendi tatlarını hazırlattırabilecekler. Bunun yanı sıra özel ırkların yer alacağı farklı et reyonuyla, zengin mahzeniyle, sezonda yaklaşık 80 ve sezon dışında da yaklaşık 55 farklı balık çeşidinin satılacağı, içinde akvaryumun yer alacağı balık reyonuyla bildiğimiz Ege havasının bir yansıması olacak olan İzmir Oxygen Gurme Marketi, ev gereçleriyle de ihtiyaçlara cevap verecek.”

15 Bin Çeşit Ürünle Hizmet Verecek

CarrefourSA’nın yeni konseptiyle İzmir Oxygen AVM’de açılan ilk Gurme marketin açılış etkinliği kapsamında tüketiciler, reyonlarda yöresel lezzetlerden Urla Sakız Enginarı gibi coğrafi işaretli ürünlerden oluşan tatlarla buluştular, ünlü Tangocu Ilgın Tekincan’ın gösterisiyle keyifli dakikalar geçirdiler. İzmir Oxygen Gurme Marketi, 35 çalışanı ve 15 bin çeşit ürünüyle tüketicilerine hizmet verecek.