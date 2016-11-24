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Carrefoursa’dan “Fırsat gecesi”

Türkiye’de 23’üncü yılını kutlayan CarrefourSA hipermarketlerinde 25 Kasım akşamı 18.00 – 23.00 saatleri arasında gıdadan tekstile, elektronikten kişisel bakıma yüzlerce üründe “Fırsat Gecesi” kampanyasıyla yüzde 65’e varan indirimler sunulacak.

Carrefoursadan “Fırsat gecesi”

24 Kasım 2016 11:23

Türkiye perakende sektörünün öncülerinden biri olan CarrefourSA, 25 Kasım Cuma akşamı 18.00 – 23.00 saatleri arasında hipermarketlerinde geçerli olacak bir kampanya düzenliyor.
Fırsat Gecesi kampanyası ile tüketiciler, CarrefourSA hipermarketlerinde gıdadan tekstile, elektronikten zücaciyeye, kişisel bakımdan ev – bahçe gereçlerine kadar yüzlerce ürünü çok cazip indirim fırsatlarıyla satın alabilecekler.

CarrefourSA CRM ve Pazarlama Direktörü Necati Özdeniz söyle konuştu ; “Müşterilerimizin merakla beklediği, alışverişin eğlenceye dönüştüğü bir kampanya daha düzenliyoruz.”

Kampanya ile ilgili bilgi veren CarrefourSA CRM ve Pazarlama Direktörü Necati Özdeniz;
“CarrefourSA olarak bu sene Türkiye’deki 23’üncü yaşımızı kutluyoruz. Bu vesileyle müşterilerimizi ‘Fırsat Gecesi’nde’ inanılmaz indirimlerle karşılıyoruz. Daha önce 28 Ekim’de düzenlediğimiz kampanya, çok büyük ilgi görünce yeniden düzenleme kararı aldık. Müşterilerimizin merakla beklediği, alışverişin eğlenceye dönüştüğü bir kampanya daha düzenliyoruz. 17 ilde 33 hipermarketimizde uygulayacağımız indirimler ile market alışverişine yeni bir soluk getireceğiz. Misafirlerin keyif aldığı alışverişin çalışanlarımız tarafından da heyecanla beklenmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bundan sonra yılın belirli dönemlerinde bu şekilde ‘Fırsat Gecelerine’ imza atacağız. Bu hamle ile sektörde yine bir ilke imza atmanın ve tüketicilerimize fayda sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İndirim fırsatı ile sektördeki diğer oyunculara da örnek olacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Etiketler: CarrefourSA, fırsat gecesi, kampanya


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