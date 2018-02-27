CarrefourSA’dan İzmir Mavişehir’e “Süper” Yatırım

CarrefourSA Mavişehir Süper, sebze–meyvede et ve balığa, unlu mamullerden kuruyemişe, organik ürünlerden yöresel ürünlere kadar bol ve çeşitli ürün gamıyla tüketicilerine alışverişin süperini sunuyor. Mavişehir Süper, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu ve CarrefourSA Süper–Gurme–Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

"Bu yıl Süpermarket formatımıza odaklanacağımız bir yıl olacak"



Ata Köseoğlu, " 'Yeni Neslin Sabancısı' vizyonuyla CarrefourSA adına daha etkin ve daha verimli bir şekilde hizmet sunmak için yeniliklerle dolu market yatırımlara devam ediyoruz. Süpermarket formatımıza odaklanacağımız bir yıldayız. Bu çerçevede İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki ilk süpermarketimizi hizmete açıyoruz. Toplam bin 262 metrekare alana sahip olan Mavişehir Süper, mevcut süpermarketlerimize oranla sahip olduğu büyük alanı ve yeni konseptiyle öne çıkıyor. Karşıyaka, İzmir’in günümüzde gelişen ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Mavişehir gibi İzmir’in genişlediği ve yaşamın arttığı bölgelerdeki varlığımızı artıracağız. Dolayısıyla İzmir’e olan yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.



"Mavişehir’e, alışverişin süperini getirdik"

Ayten Engin Erçevik de, süpermarket formatlarındaki yeni konsepte ilişkin bilgiler aktardı. Ayten Engin Erçevik, şöyle konuştu:

"Süpermarketlerimize yatırım yapacağımız bir yıl olacak. Bu çerçevede Mavişehir’e alışverişin süperini getirdik. Yeni konseptiyle bu marketlerde tüketicilerimize çeşidi bol ve taze ürünlerle dolu sebze–meyve ürünleri, kaynağı belli olan etlerin yer aldığı kasap reyonu, sezonda 70–80 farklı balık türü, lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullerin yanı sıra organik ürünlerden yöresel ürünlere ve hatta farklı yeme alışkanlık olanlar için vegan ya da glutensiz ürünlere kadar geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz. Süpermarketlerimizin, günlük alışverişin adresi olmasını hedefliyoruz."

