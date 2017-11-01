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CarrefourSA’dan Kasım ayına özel kampanya

Türkiye'nin perakende zincirlerinden Carrefoursa, Kasım ayında 75 liralık özel kampanya başlattı. Kasım ayı boyunca Carrefoursa kart veya carrefoursa.com’dan 4 defa 75 lira üzeri alışveriş yapanlar, 75 lira puan kazanırken alışverişlerini Axess kart ile yapanlara 35 lira chip para yüklenecek. Bu kampanyaya vatandaşlar sadece bir defa katılabilecek.

CarrefourSAdan Kasım ayına özel kampanya

01 Kasım 2017 12:03

 Carrefoursa, 30 Kasım’a kadar müşterilerine 75 tl kazanabileceği bir kampanyayı kamuoyuna duyurdu. Kampanya çerçevesinde Carrefoursa, sebze-meyveden kasap ve şarküteri ürünlerine, unlu mamullerden, organik ürünlere, ev tekstilinden zücaciyeye ve elektroniğe kadar olan yüzlerce çeşit üründe, kurum kartı ile veya carrefoursa.com’dan 4 defa 75 lira üzeri alışveriş yapanlara 75 lira kazanma hakkı veriliyor. Bunun yanı sıra alışverişini Axess kart ile yapanlara da 35 lira chip Para hediye ediliyor. Alkollü içecekler, tütün mamulleri, kuyum ve cep telefonu ürünleri alışveriş kapsamında yer almıyor. Ödeme esnasında puan / hediye kart / çek kullanılırsa bu tutar toplam tutardan düşülecek.

Kampanyadan müşteriler yalnızca 1 kez faydalanabilecek. Kazanılan puanlar 6 Aralık 2017 tarihinde alışverişlerin yapıldığı Carrefoursa Kart’a yüklenecek ve son kullanma tarihi yükleme tarihinden itibaren 30 gün olacak. Ayrıca kazanılan puanlar nakde çevrilemeyecek.
 

Etiketler: CarrefourSA, kampanya

 

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