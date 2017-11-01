CarrefourSA’dan Kasım ayına özel kampanya

Türkiye'nin perakende zincirlerinden CarrefourSA, Kasım ayında 75 liralık özel kampanya başlattı. Kasım ayı boyunca CarrefourSA Kart veya www.carrefoursa.com’dan 4 defa 75 lira üzeri alışveriş yapanlar 75 lira puan kazanırken, alışverişlerini Axess Kart ile yapanlara 35 lira chip para yüklenecek. Bu kampanyaya vatandaşlar sadece bir defa katılabilecek.

CarrefourSA, 30 Kasım’a kadar müşterilerine 75 TL kazanabileceği bir kampanyayı kamuoyuna duyurdu. Kampanya çerçevesinde CarrefourSA, sebze-meyveden kasap ve şarküteri ürünlerine, unlu mamullerden organik ürünlere, ev tekstilinden zücaciyeye ve elektroniğe kadar olan yüzlerce çeşit üründe, kurum kartı veya www.carrefoursa.com’dan 4 defa 75 lira üzeri alışveriş yapanlara 75 lira kazanma hakkı veriliyor. Bunun yanı sıra alışverişini Axess Kart ile yapanlara da 35 lira chip para hediye ediliyor. Alkollü içecekler, tütün mamulleri, kuyum ve cep telefonu ürünleri alışveriş kapsamında yer almazken, ödeme esnasında puan/hediye kart/çek kullanılırsa bu tutarın toplam tutardan düşüleceği belirtildi.

Kampanyadan müşterilerin yalnızca bir kez faydalanabileceği ifade edilirken, kazanılan puanların 6 Aralık 2017 tarihinde alışverişlerin yapıldığı CarrefourSA Kart’a yükleneceği ve son kullanma tarihinin yükleme tarihinden itibaren 30 gün olacağı bildirildi. Ayrıca, kazanılan puanların nakde çevrilemeyeceği de açıklamada duyuruldu.