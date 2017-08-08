CarrefourSA’dan Kurban Bayramı’na özel dört farklı seçenek

CarrefourSA güvencesiyle canlı satış ve kesim organizasyonunun gerçekleştirileceği Kurban Bayramı’nda 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Karaman Koç, Kıvırcık Koç ve Keçi Kurban paketleri seçenekleriyle tüketicilere sunulacak.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, kurban satışı ve kesimi hizmetine başladı. Modern, hijyenik ve İslami usullere uygun kurban satış ve kesim hizmeti sunan CarrefourSA, marketlerinde büyük ve küçükbaş canlı satış ve kesim organizasyonu gerçekleştiriyor. CarrefourSA marketlerinden kurbanlık satın alan her 10 kişiden 9’u kurbanlık alışverişi için CarrefourSA’yı tavsiye ediyor.

CarrefourSA bu yıl, 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Karaman Koç Kurban Paketi, Kıvırcık Koç Kurban Paketi ve Keçi Kurban paketleri olmak üzere dört farklı seçenek hazırladı. CarrefourSA marketlerindeki paketli satışlarıyla minimum 18 kilogramlık 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Paketi 1.190, min. 16 kilogramlık Karaman Koç Kurban Paketi 990 TL, min. 16 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi 1.090 TL ve min. 14 kilogramlık Keçi Kurban Paketi ise 950 TL üzerinden müşterilerin hizmetine sunulacak.

Kurbanlıklara özel indirim

CarrefourSA, Axess kart ile 1000 TL üzeri canlı kurbanlık satışlarında 100 TL indirim ve 1 ay erteleme fırsatı sunuyor. CarrefourSA marketlerinden Axess ile ‘Kurban Kolisi’ satın alımlarda 80 TL indirim yapılırken, aynı zamanda canlı kurbanlık ve koli satışlarında vade farksız 9 ay taksit imkânı ve kurban kolisi satın alanlara ‘Üçlü İçecek Paketi’ hediyesi de müşterilere sunulan bayram avantajları arasında yer alıyor. CarrefourSA, ‘Büyükbaş Kolilerin’ 4. Gün teslimatlarında ise anında ekstra 50 TL imkanı da veriyor.

Hijyenik ve modern kesim

Her bütçeye uygun kurban satışı ve kesimi gerçekleştiren CarrefourSA’da kurbanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan fetvaya ve İslami Usüllere uygun olarak CarrefourSA bünyesindeki uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak; sağlıklı ve hijyenik şekilde kesilecek. Eskişehir, Balıkesir ve Afyon’daki çiftliklerde özel olarak besiye alınarak veteriner hekimlerin kontrolünde seçilen kurbanlıklar aynı zamanda CarrefourSA’nın veteriner hekimleri gözetiminde kesilecek.

CarrefourSA kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerde teslim alınırken küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor.

Kurbanlıklar koli sevkiyatı soğuk zincir kırılmadan soğutuculu araçlarla sipariş verilen marketlere teslim edilecek. Etlerin bozulma riski yaşanmayacağı operasyon ile kurbanlıklar, sofralara ulaşıncaya kadar her aşamada, tüketici sağlığı ve gıda güvenliği esas alınarak titizlikle yürütülüyor. CarrefourSA’larda satın alınan kurbanlıklar için randevu usulü uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamayacak.

İnternet üzerinden sipariş, adrese teslim seçeneği

Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden de sipariş veriliyor. CarrefourSA’larda satın alınan kurbanlıklar için randevu usulü uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamıyor. İstanbul, Ankara ve Bursa’dan verilen internet siparişlerinde evlere teslim seçeneği veriliyor. CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine carrefoursa.com ve CarrefourSA marketleri üzerinden Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve dayanışma Vakfı ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği bağış olanağı da sunuyor. CarrefourSA marketlerinde tüm kurbanlıkların derileri Türk Hava Kurumuna bağışlanıyor.

