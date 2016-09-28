Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » CarrefourSA’dan UNICEF’in Tarladan Okula Projesine Destek

CarrefourSA’dan UNICEF’in Tarladan Okula Projesine Destek

Perakende sektörünün öncü markalarından olan CarrefourSA tarımda çocuk işçiliğine farkındalık yaratmayı amaçlayan “Tarladan Okula” projesine destek oldu. “Her Çocuğun Eğitim, Sağlık ve Oyun Hakkı Vardır” mesajıyla yola çıkan CarrefourSA ebeveynleri ile mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocukların ihtiyaçları için UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile işbirliği yaptı.

CarrefourSAdan UNICEFin Tarladan Okula Projesine Destek

28 Eylül 2016 11:24

CarrefourSA UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin tarım işçisi olarak çalışan çocukların durumuna ve eğitim eşitliği sağlanmasına dikkat çekmeyi amaçlayan projesi “Tarladan Okula”ya destek oldu. UNICEF’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayata Destek Derneği işbirliği ile yürüttüğü projede yer alan CarrefourSA tarımda mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağladı.

CarrefourSA projeye verdiği katkı ile projenin birinci yılında 5.000 çocuğa ulaşarak şartlarının düzeltilmesine ve eğitimlerinin telafi edilmesine destek oldu.

CarrefourSA’nın UNICEF’e destek verdiği proje, tarım alanında işçi olarak çalışmak zorunda kalan çocukların temel eğitim, sağlık, kişisel gelişim ve ebeveyn eğitimlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

“Çocuklara daha güzel bir gelecek sunmayı amaçlıyoruz”

“Tarladan Okula” projesine verdikleri katkı hakkında bilgi veren CarrefourSA CRM ve Pazarlama Direktörü Mehmet Necati Özdeniz şunları söyledi;

 “CarrefourSA olarak sosyal sorumluluk çalışmalarındaki temel hedefimiz; sürdürülebilir proje ve uygulamalarla toplumun ihtiyaçları ile ilgili olarak geniş kitlelerde farkındalık yaratarak bu ihtiyaçlara çözüm sağlayabilmek. Bu kapsamda sektörümüzde bir ilke daha imza atarak UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından başlatılan Tarladan Okula projesine destek olduk. Bu projede yer alarak Türkiye’nin geleceğine sahip çıkıyoruz. Proje kapsamında tarlaların yakınlarında oluşturulan çocuk dostu alanlarda psiko-sosyal destek veriliyor ve çocukların gelişimlerini destekleyecek oyun, informal eğitim gibi faaliyetlerin yapılması sağlanıyor. Etüd ve ders desteği ile bu çocukların kaçırdıkları eğitimi telafi etmeleri ve böylece uzun vadede okul terklerinin engellenmesi hedefleniyor. Tarladan Okula projesi ile çocukların eğitim haklarına ulaşmaları ve daha güzel bir gelecek sunulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Projeye yaptığımız katkı ile bu yıl içinde 5.000 çocuğa ulaştık. Gücümüz yettiğince bu desteğimizi sürdüreceğiz.”

Tarımda çocuk işçiliğin önüne geçmenin önemini vurguladı

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt ise “Tarladan Okula” projesinin detaylarını şöyle anlattı:
“Türkiye İstatistik Enstitüsüne göre 6-18 yaş arası 400 bin çocuk tarımda mevsimsel işçi olarak çalışıyor. Hasat zamanında, milyonu aşkın tarım işçisi bir ilden diğerine göç ederken çocukları da yanlarında onlarla beraber aylarca tarlaların yakınında, kanalizasyonun, temiz suyun olmadığı çok kötü şartlarda, çadırlarda yaşıyorlar. Bir çocuğun çalışmaması gereken ağır koşullarda, haftada 40 saat çalıştırılıyorlar. UNICEF, çocuk işçiliğini önleyecek ortak toplumsal çabaların önünü açmak için çalışıyor. Okul Müdürleri, öğretmenler, ebeveynler ve öğrencilerle bilinçlendirme toplantıları yapıyor. Çocukların kaçırdıkları eğitimi telafi edebilmeleri için, etüdler ve ders destekleri almalarını sağlıyor. Tarlalarda çocukların oynayabilecekleri, psikososyal destek görebilecekleri çocuk dostu alanlar kuruyor. Saha taraması yaparak nüfus kaydı yapılamayan çocukların nüfus kaydının yapılmasını sağlıyor, ki sisteme dahil olup aşı gibi sosyal haklarından faydalanabilsinler. Ayrıca özel sektörün, tedarik zinciri içinde ‘Çocuk İşçiliği’ konusunda bilinçlendirilmesi, gerekli kanuni değişikliklerin yapılması için savunuculuk çalışmaları planlanıyor. UNICEF’in 2016-2020 ülke programı çerçevesinde tarımda çocuk işçiliğinin önüne geçmek üzere kalıcı değişiklikler yapılması hedefleniyor.”
 

Etiketler: CarrefourSA, çocuk işçi, mehmet necati özdeniz, Sanem Bilgin Erkurt, UNICEF


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!