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Carrefoursa’nın A Milli Takım Reklam Filmi, Felis’le ödüllendirildi

Organize perakende sektörünün öncü marklarından ve Milli Takımlar Perakende Tedarikçisi CarrefourSA, A Milli Futbol Takımı’na destek için hazırladığı “Sesimiz Kısılana Nefesimiz Kesilene Kadar Milli Takımımızın Yanındayız” reklam filmiyle ödül kazandı.

Carrefoursanın A Milli Takım Reklam Filmi, Felisle ödüllendirildi

15 Kasım 2016 11:42

Milli Takımlar Perakende Tedarikçisi CarrefourSA’nın bu yıl Fransa’da gerçekleştirilen Euro 2016 için hazırladığı “Sesimiz Kısılana Nefesimiz Kesilene Kadar Milli Takımımızın Yanındayız ” reklam filmi, 11. Felis Ödülleri Film Bölümü TV ve Sinema Kategorisi’nde Spor İletişimi dalında ödüllendirildi.

Pazarlama iletişimi yayınlarından MediaCat’in hayata geçirdiği Felis Ödülleri’nde ödüle layık görülen “Sesimiz Kısılana Nefesimiz Kesilene Kadar Milli Takımımızın Yanındayız” reklam filmi, CarrefourSA’nın Felis Ödülleri’nde kazandığı ilk ödül oldu.

“DUYGUSAL VE COŞKULU BİR REKLAM OLDU”

CarrefourSA CRM ve Pazarlama Direktörü Necati Özdeniz; “Milli Takımlar Perakende Tedarikçisi olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile olan işbirliğimizden memnunuz. Euro 2016 için hazırladığımız reklam filmi ülke olarak hem coşkumuzu hem de duygumuzu yansıtıyordu. CarrefourSA olarak Milli Takım’ı destekleyen tüm futbolseverlere güzel bir film sunmak istedik. Ülke olarak her zaman en iyisini hak ediyoruz. Felis’ten aldığımız bu ödül için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.
 

Etiketler: 11. Felis Ödülleri, A Milli Futbol Takımı, CarrefourSA, pazarlama, perakende, reklam filmi


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