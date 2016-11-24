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'Çarşaflı' erkek evlendi

Adana’da ailesi izin vermediği için kara çarşaf giyip, kadın kuaföründe çalışan nişanlısı ile buluşan genç dünya evine girdi.

Çarşaflı erkek evlendi

24 Kasım 2016 10:09
'Çarşaflı' erkek evlendi - Tıkla İzle

Geçtiğimiz 14 Ekim 2016 günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, Orduevi karşısında bir vatandaş 155 polis imdat hattını arayarak, "Burada çarşaflı biri var ancak kadın değil erkeğe benziyor, çarşafın içinde de uzun namlulu silah var" diyerek ihbarda bulunmuştu. Bunun üzerine polis ekipleri hemen harekete geçip arama yapmıştı, ancak çarşaflı kişi bulunamamıştı. 

Terörle mücadele ekipleri araştırmayı bırakmayarak, çevredeki 200 güvenlik kamerasını tek tek izleyince çarşaflı bir kişinin orduevi karşısına bir kamyonet ile geldiği daha sonra buradan inerek gittiği ve bir süre sonra tekrar kamyonete binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis kamyonetin plakasından şahsın kimliğinin 22 yaşındaki Cemil Çelik olduğunu belirledi. Cemil Çelik daha sonra yakalanarak terörle mücadele şube müdürlüğüne getirilerek sorguya alınıp ifadesinde terörist olmadığını bir süre önce Büşra Kurt isimli kızla nişanlandığını ancak genç kızın babasının evlenmeden kızını görmesini yasakladığını belirtti. 

Cemil Çelik, daha sonra çıkarıldığı mahkemede tahliye edildi. Çelik ve Kurt yaşanan olaylardan sonra bile aşklarından vazgeçmeyerek bugün Royal VİP düğün salonunda dünya evine girdi. Genç çiftleri aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğün geç saatlere kadar devam etti.  


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