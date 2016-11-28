Edinilen bilgiye göre, saat 14.40'ta Değirmenbaşı Caddesi 470. Sokak’taki bir apartmanın çatı katında bulunan ahşap malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Apartmanın hemen bitişiğinde bulunan elektrik direğinin muhtemel bir faciaya yol açmaması için YEDAŞ arıza ekipleri elektriği kesti. Ayrıca yangına daha rahat müdahale edilebilmesi amacıyla Değirmenbaşı Caddesi de bir süre yol trafiğe kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Erol Şeker