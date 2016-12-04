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Çarşı bu harekete de karşı mı?

Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçında, yine sahalarda görmek istemediğimiz olaylar yaşandı.

Çarşı bu harekete de karşı mı?

04 Aralık 2016 00:26

Gerilimi bir hayli yüksek olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ilk yarısının son anlarında Hollandalı yıldız Robin Van Persie'nin kullandığı serbest vuruş dışarı gitti. Sarı lacivertli futbolcular, dışarı giden topun siyah beyazlı file bekçisi Fabri'den çıktığını işaret etti ancak hakem Hüseyin Göçek, aut kararı verdi.

Bu karar sonrası Josef de Souza, Tolgay'ı tutup çekti. Bu olayın ardından Beşiktaşlı futbolcular, Brezilyalı futbolcuya tepki gösterdi ve her iki takım arasında tartışma yaşandı. Maçın ardından soyunma odalarına giden iki takım arasındaki tartışma tünelde de devam etti.

Beşiktaş taraftarlarından F.Bahçe tribününe meşale!

İki takım futbolcuları arasındaki gerginlik, tribünlerde bulunan taraftarlara da yansıdı. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi maçının son anlarına doğru yaklaşık 1900 Beşiktaşlı taraftarın bulunduğu tribünden, kale arkasında bulunan sarı lacivertli taraftarların yer aldığı tribüne meşale atıldı. İki grup arasında kısa süreli gerginliğe neden olan bu olay, statta bulunan emniyet güçleri ve stat görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı.

5 yıl aranın ardından yine deplasman yasağı gelir mi?

20 Kasım 2011'de oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinden 3 gün önce 17 Kasım'da taraftarların derbi maçlarında deplasmana gitmeleri yasaklanmış, 5 yıl aranın ardından yasak, bu sezon başında kaldırılmıştı. Bugün statta yaşanan bu gerginlik stat dışına da taştı. Söğütlüçeşme metrobüs durağında karşılaşan rakip takım taraftarları arasında kısa süreli fiziksel bir tartışma yaşandı. Hem tribünde yaşanan bu meşale olayı hem de stat dışı yaşanan gerginlikler, deplasman yasağının tekrardan gündeme gelebileceğini akıllara getirdi.

Sosyal medyadan da olaya tepki gösterildi

Beşiktaşlı taraftarların Fenerbahçe tribününe attıkları meşalelere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. (Ahmet Aydemir)

İşte o yorumlardan bazıları: 

KAYNAK: Türkiye Gazetesi / Ahmet Aydemir

Etiketler: Beşiktaş maçı, çarşı, fenerbahçe, meşale, tribün


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