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Çarşı iznine çıkan asker ortalığı birbirine kattı

Eskişehir’de hafta sonu çarşı iznine çıkan ve ailevi problemlerinin yanı sıra alkollü olduğu iddia edilen bir asker, ortalığı adeta birbirine kattı.

Çarşı iznine çıkan asker ortalığı birbirine kattı

11 Ekim 2016 10:05

Edinilen bilgiye göre olay, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte çarşı iznine çıkan ismi öğrenilemeyen bir asker, arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen alkol aldı. Alkolün dozunu kaçıran ve ailevi problemleri de olduğu iddia edilen genç, arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Çevreye rahatsızlık veren ve etrafa da saldıran genci vatandaşlar, polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, şahsın alkol aldığını tespit ederek 112 Acil Servis ambulansına bindirmek istedi. Tedaviyi kabul etmeyen ve ekiplere de saldıran genç, taşkınlık çıkarmaya devam etti. Sakinleştirilmeye çalışılan genç çevresindekilere saldırmayı sürdürünce, polis ekiplerince yere yatırılarak kelepçelendi. Ardından polis aracına götürülen asker, küfür ederek zorluk çıkarmaya devam etti.

Öte yandan asker arkadaşlarının da şikayetçi olduğu genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak merkez komutanlığına götürüldü.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan

Etiketler: asker, çarşı izni, eskişehir


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