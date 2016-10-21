İkili görüşmede ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, "Türkiye’nin DEAŞ’a karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz" derken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise Türkiye’nin PKK/PYD/YPG rahatsızlığını ABD’li mevkidaşına bir kez daha hatırlattı.

Milli Savunma Bakanı Işık, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile Bakanlıkta biraraya geldi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede, Bakan Işık Carter’a, DEAŞ tehdidinden en fazla etkilenen ve dolayısıyla aslında en büyük mücadeleyi verenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu anlayışla, Suriye’den kaynaklanan ciddi tehditleri bertaraf etmek üzere son dönemde çok önemli adımlar atıyoruz. Bu adımlardan birisini teşkil eden Fırat Kalkanı Harekâtı son derece etkili oldu. Bizim ve Koalisyon’un desteğini alan ÖSO tarafından son olarak Dabık’ın da kurtarılması, buraya özel bir önem atfeden DEAŞ için ciddi bir prestij kaybı ve moral bozukluğu oldu. Böylece, desteklendiği takdirde ÖSO’nun Suriye’de DEAŞ’a karşı etkili olabileceği görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

PKK/PYD/YPG UNSURLARININ FIRAT’IN BATISINA ÇEKİLMESİ

ABD’nin bu harekâtın sağladığı olumlu ivmeyi Rakka’ya yönlendirmek istediğini anladığını söyleyen Işık, Münbiç’te kalan PKK/PYD/YPG unsurlarının söz verildiği gibi Fırat’ın doğusuna çekilmesini beklediklerini kaydetti. Bakan Işık’ın "Terör örgütlerinin sözlerine güvenilmez, PKK/PYD/YPG’nin yarın ne yapacağı kestirilemez" dediği öğrenildi.

"TÜRKİYE’NİN DEAŞ’A KARŞI İCRA EDİLECEK OPERASYONLARA KATILMASINI İSTİYORUZ"

Alınan bilgiye göre, Carter ise Bakan Işık’la görüşmesinde, Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan kaynaklanan milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparak büyük yük taşıdığını gördüklerini ifade etti. Carter’ın "Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki gelişmelerle ilgilenmesi makuldür. Hudut güvenliğinizin sağlanması için tedbir almanızı destekliyoruz. Türkiye’nin DEAŞ’a karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Carter, Türkiye ile bazen görüş ayrılıkları olabilse de, prensiplerde daima mutabık olduklarına da dikkat çekti. Carter, "Terörizmin her türlüsüne karşı çıkmak da bu prensipler arasındadır. Neticede, aynı amaçlara nasıl ulaşılabileceği hususunda izlenecek yöntemlerde farklılıklarımız olabiliyor, ama iki yakın müttefik olarak her konunun üzerinde çalışarak bunları aşabiliriz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, daha önce Bakan Işık’a Dabık için teşekkür mektubu gönderen Carter’ın mektubunda, “DAEŞ’in özel bir önem verdiği Dabık’ın Türkiye’nin desteklediği ÖSO güçlerince kurtarılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bütün dünya bunun için müteşekkirdir" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.