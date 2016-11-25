Orduspor’un 2. Lig’de olduğu geçen sezon mayıs ayında geçirdiği bir gribal enfeksiyon sonucu tedavi amaçlı aldığı ilaçların doping maddesi sayıldığı ortaya çıkınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 6 ay futboldan men edilen Ahmet Kuru’ya ikinci bir darbe Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'ndan (CAS) geldi.

Geçen sezon TFF’den aldığı 6 ay cezayı az bulan WADA (World Anti Doping Ajansı) TFF ve Ahmet Kuru’yu Uluslararası Spor Tahkim Kurulu’na şikayet etti. CAS, WADA’yı haklı bularak cezayı süresiz uzattı. Karar üzerine şok yaşayan Ahmet Kuru, bir açıklama yaparak futbolu bıraktığını açıkladı.

Orduspor’u Süper Lig'e taşıyan golü atmıştı

Geçen hafta oynanan Denizli Büyükşehir Belediyespor maçında Orduspor’un galibiyet golünü atan ve takımına 3 puan kazandıran Ahmet Kuru, 2010-2011 sezonunda Orduspor'u 26 yıl sonra Süper Lig’e çıkaran golü kaydederek atarak Orduspor'a büyük sevinç yaşatmıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor maçını ‘jübile maçı’ olarak kabul ettiğini belirten Ahmet Kuru yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun oynadığım 15 sezonda büyük sakatlıklar geçirmedim. Yaklaşık 400 maç, 120 gol atmayı başardım. 3 şampiyonluk, 2 gol krallığı, A genç Almanya şampiyonluğu, Almanya’da Yılın Golü, Yılın Sporcusu, Almanya profesyonel liglerde ilk Tük gol kralı olmayı başardım. Benim için kariyerimde en değerli başarım 2011 yılında Orduspor’u 26 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan golü atmaktı” dedi.

Metin Akyürek