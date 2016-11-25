Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » CAS, Ordusporlu Ahmet Kuru’nun futbol hayatını bitirdi

CAS, Ordusporlu Ahmet Kuru’nun futbol hayatını bitirdi

Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Orduspor’un başarılı oyuncusu Ahmet Kuru, CAS’tan gelen 'süresiz doping cezası' sonrası futbolu bıraktığını açıkladı.

CAS, Ordusporlu Ahmet Kurunun futbol hayatını bitirdi

25 Kasım 2016 15:00

Orduspor’un 2. Lig’de olduğu geçen sezon mayıs ayında geçirdiği bir gribal enfeksiyon sonucu tedavi amaçlı aldığı ilaçların doping maddesi sayıldığı ortaya çıkınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 6 ay futboldan men edilen Ahmet Kuru’ya ikinci bir darbe Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'ndan (CAS) geldi.

Geçen sezon TFF’den aldığı 6 ay cezayı az bulan WADA (World Anti Doping Ajansı) TFF ve Ahmet Kuru’yu Uluslararası Spor Tahkim Kurulu’na şikayet etti. CAS, WADA’yı haklı bularak cezayı süresiz uzattı. Karar üzerine şok yaşayan Ahmet Kuru, bir açıklama yaparak futbolu bıraktığını açıkladı.

Orduspor’u Süper Lig'e taşıyan golü atmıştı
Geçen hafta oynanan Denizli Büyükşehir Belediyespor maçında Orduspor’un galibiyet golünü atan ve takımına 3 puan kazandıran Ahmet Kuru, 2010-2011 sezonunda Orduspor'u 26 yıl sonra Süper Lig’e çıkaran golü kaydederek atarak Orduspor'a büyük sevinç yaşatmıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor maçını ‘jübile maçı’ olarak kabul ettiğini belirten Ahmet Kuru yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun oynadığım 15 sezonda büyük sakatlıklar geçirmedim. Yaklaşık 400 maç, 120 gol atmayı başardım. 3 şampiyonluk, 2 gol krallığı, A genç Almanya şampiyonluğu, Almanya’da Yılın Golü, Yılın Sporcusu, Almanya profesyonel liglerde ilk Tük gol kralı olmayı başardım. Benim için kariyerimde en değerli başarım 2011 yılında Orduspor’u 26 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan golü atmaktı” dedi. 

Metin Akyürek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç