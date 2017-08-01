Castrol Ford Team Türkiye, Polonya'ya önde gidiyor

2017 Avrupa Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk yarısını başarıyla tamamlayan Türkiye’nin şampiyon ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, şampiyonanın ikinci yarısına Polonya Rzeszow Rallisi ile devam edecek. 28 takımın mücadele ettiği Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonası’nda 114 puan ile liderliğe yükselmeyi başaran Castrol Ford Team Türkiye, Atlantik okyanusunda gerçekleşen Azores Rallisi ve Kanarya Adaları Rallileri ile başlayan Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Yunanistan’da yapılan efsanevi Akropol Rallisi ve son olarak Akdeniz’in zorlu mücadelelerinden Kıbrıs Rallisi’nden başarıyla dönmüştü.

Türkiye’nin şampiyon ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Şampiyonası’na 3-5 Ağustos tarihleri arasında sezonun 5’inci yarışı olan Polonya Rzeszow Rallisi ile devam edecek. Polonya’nın Rzeszow şehrinde asfalt etaplarla gerçekleşecek rallide toplamda 96 ekip yarışacak. 11 özel etap ve 214,63 kilometre’den oluşan Polonya Rzeszow Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye’yi Fiesta R5 ile Murat Bostancı ve Onur Vatansever ikilisi ve Fiesta R2T ile ise Buğra Banaz ve Burak Erdener ikilisi temsil edecek.

Yarış öncesi değerlendirmelerde bulunan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, "Avrupa Ralli Şampiyonası’nda dört yarışı geride bıraktık. Sezonun üçüncü yarışı olan Akropolis Rallisi ile birlikte ele geçirdiğimiz liderliği, Kıbrıs Rallisi’nden kazandığımız değerli puanlarla da koruduk. İki çeker kategorisinde mücadele eden ekiplerimizin performansıyla önemli puanlar alarak birinciliğimizi korumayı başardık. Sezonun ikinci yarısında puan farkını korumaya ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını ülkemize getirmeye çalışacağız" dedi.

