Eski Küba Lideri Fidel Castro, Cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Castro’nun külleri bulunduğu tabutla ülkenin başkenti Havana’dan Santiago de Cuba kentinde doğru yola çıktı. Castro’nun Küba bayrağına sarılı karavanda yer alan külleri Küba Savunma Bakanlığından çıkarılarak Havana sokaklarında yolculuğuna başladı. Binlerce Kübalı, Castro’nun küllerini taşıyan aracın geçişi sırasında liderlerine veda etti.

Castro’nun külleri 4 gün sürecek yolculuğun sonunda 1959 yılında Fulgencis Batista yönetiminin sona ermesine neden olan gerilla hareketinin başlangıç noktasına ulaşmış olacak. Külleri 3 Aralık’ta Santiago de Cuba kentine ulaşacak olan Castro için 4 Aralık’ta da cenaze töreni düzenlenecek.

Öte yandan, dün gece Hava’nın Devrim Meydanı’nda Fidel Castro için düzenlenen anma törenine binlerce kişi katılmıştı.